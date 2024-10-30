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Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін? ТЕСТ

Анастасія Коропецька — 30 жовтня, 19:00
Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін? ТЕСТ

Геловін відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

У багатьох країнах світу це свято супроводжується неабияким дійством. Особливо у Британії та Ірландії, де й зародився Геловін. Активно відмічають цей день також у США.

Чимало традицій Геловіна подібні також до тих, які збереглися в українській культурі, як от переодягання в міфічні образи, частування солодощами та ворожіння. Зараз все частіше на Геловін вирізають гарбузи, влаштовують костюмовані вечірки та створюють моторошні декорації.

А що ще ви знаєте про Геловін? Пройдіть тест та дізнайтеся більше!

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З якого свята Геловін взяв свої коріння?

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Гарбуз не завжди був символом Геловіну. Який овоч вирізали раніше?

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Відома фраза Геловіну – Trick-or-Treating ("солодощі або життя"). Хто і коли її промовляє?

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Одним з основних символів свята є "ліхтар Джека". Як гадаєте, що це?

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Навіщо на Геловін раніше переодягалися у моторошні образи?

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Якому святу передує Геловін?

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Яке ворожіння є найбільш популярним на Геловін?

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До 1950-х років на Геловін існувала ще одна традиція. Господарі будинків готові були віддати чи не усі солодощі, аби їх оминуло це дійство. Що це було:

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Коли Геловін почали відзначати в Україні?

10/10

Чи є Геловін офіційним святом?