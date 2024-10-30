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Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін? ТЕСТ
Геловін відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
У багатьох країнах світу це свято супроводжується неабияким дійством. Особливо у Британії та Ірландії, де й зародився Геловін. Активно відмічають цей день також у США.
Чимало традицій Геловіна подібні також до тих, які збереглися в українській культурі, як от переодягання в міфічні образи, частування солодощами та ворожіння. Зараз все частіше на Геловін вирізають гарбузи, влаштовують костюмовані вечірки та створюють моторошні декорації.
А що ще ви знаєте про Геловін? Пройдіть тест та дізнайтеся більше!
З якого свята Геловін взяв свої коріння?
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