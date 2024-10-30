Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін? ТЕСТ

Геловін відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

У багатьох країнах світу це свято супроводжується неабияким дійством. Особливо у Британії та Ірландії, де й зародився Геловін. Активно відмічають цей день також у США.

Чимало традицій Геловіна подібні також до тих, які збереглися в українській культурі, як от переодягання в міфічні образи, частування солодощами та ворожіння. Зараз все частіше на Геловін вирізають гарбузи, влаштовують костюмовані вечірки та створюють моторошні декорації.

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1/10 З якого свята Геловін взяв свої коріння? Кельтського свята "Савин" Савин святкували 31 жовтня, позначаючи завершення збору врожаю й початок зими – темної пори року. Кельти вірили, що в цей день стирається межа між світами, тож мертві нібито могли потрапляти в цей світ, а живі – зазирати в майбутнє й спілкуватися з померлими. Дня всіх Душ Савин святкували 31 жовтня, позначаючи завершення збору врожаю й початок зими – темної пори року. Кельти вірили, що в цей день стирається межа між світами, тож мертві нібито могли потрапляти в цей світ, а живі – зазирати в майбутнє й спілкуватися з померлими. Свята закінчення збору врожаю Савин святкували 31 жовтня, позначаючи завершення збору врожаю й початок зими – темної пори року. Кельти вірили, що в цей день стирається межа між світами, тож мертві нібито могли потрапляти в цей світ, а живі – зазирати в майбутнє й спілкуватися з померлими.

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2/10 Гарбуз не завжди був символом Геловіну. Який овоч вирізали раніше? Цукіні До активного використання гарбузів, на Геловін вирізали ріпу. Проте у Європі не було стільки ріпи, щоб забезпечити її для святкування всім бажаючим. Саме тому почали використовувати гарбуз. Ріпу До активного використання гарбузів, на Геловін вирізали ріпу. Проте у Європі не було стільки ріпи, щоб забезпечити її для святкування всім бажаючим. Саме тому почали використовувати гарбуз. Нічого не вирізали До активного використання гарбузів, на Геловін вирізали ріпу. Проте у Європі не було стільки ріпи, щоб забезпечити її для святкування всім бажаючим. Саме тому почали використовувати гарбуз.

3/10 Відома фраза Геловіну – Trick-or-Treating ("солодощі або життя"). Хто і коли її промовляє? Діти, коли приходять за частуванням Фраза "Солодощі або життя" зародилась сотні років тому в середньовічній Англії, коли діти ходили від дверей до дверей, пропонуючи молитву або пісню в обмін на їжу. Тоді їм прийнято було давати щось із випічки, так званий "пиріг для душі". У наш час ця традиція мігрувала до цукерок та шоколаду, а подекуди дітям дають навіть гроші. Дівчата під час ворожіння, щоб дізнатися свою долю Фраза "Солодощі або життя" зародилась сотні років тому в середньовічній Англії, коли діти ходили від дверей до дверей, пропонуючи молитву або пісню в обмін на їжу. Тоді їм прийнято було давати щось із випічки, так званий "пиріг для душі". У наш час ця традиція мігрувала до цукерок та шоколаду, а подекуди дітям дають навіть гроші. Господарі будинків, щоб відігнати злих духів Фраза "Солодощі або життя" зародилась сотні років тому в середньовічній Англії, коли діти ходили від дверей до дверей, пропонуючи молитву або пісню в обмін на їжу. Тоді їм прийнято було давати щось із випічки, так званий "пиріг для душі". У наш час ця традиція мігрувала до цукерок та шоколаду, а подекуди дітям дають навіть гроші.

4/10 Одним з основних символів свята є "ліхтар Джека". Як гадаєте, що це? Ліхтар, який запалюють на кожній вулиці, закликаючи дух Джека Ліхтар Джека – це гарбуз у вигляді людської голови. Таку назву він отримав через легенду про чоловіка, на ім'я Джек, який обманув диявола та не міг потрапити ні до раю, ні до пекла. Тому диявол вручив йому ліхтар і прирік вічно блукати по землі. Гримаси на гарбузі вирізають, щоб зобразити душі, які так само блукають по землі в ніч Геловіну. Гарбуз з вирізаною гримасою та свічкою всередині Ліхтар Джека – це гарбуз у вигляді людської голови. Таку назву він отримав через легенду про чоловіка, на ім'я Джек, який обманув диявола та не міг потрапити ні до раю, ні до пекла. Тому диявол вручив йому ліхтар і прирік вічно блукати по землі. Гримаси на гарбузі вирізають, щоб зобразити душі, які так само блукають по землі в ніч Геловіну. Саморобний смолоскип, з яким діти ходять по частування до будинків Ліхтар Джека – це гарбуз у вигляді людської голови. Таку назву він отримав через легенду про чоловіка, на ім'я Джек, який обманув диявола та не міг потрапити ні до раю, ні до пекла. Тому диявол вручив йому ліхтар і прирік вічно блукати по землі. Гримаси на гарбузі вирізають, щоб зобразити душі, які так само блукають по землі в ніч Геловіну.

5/10 Навіщо на Геловін раніше переодягалися у моторошні образи? Щоб відлякати дітей, які просять солодощі За повір'ям, переодягання в різні моторошні образи потрібно було для того, аби відігнати злих духів, які нібито приходять в цю ніч. Традиція з переодяганням збереглась донині, проте образи – осучаснені та менш моторошні. Щоб підтримати дух свята За повір'ям, переодягання в різні моторошні образи потрібно було для того, аби відігнати злих духів, які нібито приходять в цю ніч. Традиція з переодяганням збереглась донині, проте образи – осучаснені та менш моторошні. Щоб відлякати злих духів За повір'ям, переодягання в різні моторошні образи потрібно було для того, аби відігнати злих духів, які нібито приходять в цю ніч. Традиція з переодяганням збереглась донині, проте образи – осучаснені та менш моторошні.

6/10 Якому святу передує Геловін? Дню прощання з осінню Геловін передує Дню всіх Святих, який відзначають 1 листопада. Звідси назва All Hallows Even, "Вечір всіх святих", скорочено Hallowe'en. Дню всіх Святих Геловін передує Дню всіх Святих, який відзначають 1 листопада. Звідси назва All Hallows Even, "Вечір всіх святих", скорочено Hallowe'en. Дню вегана Геловін передує Дню всіх Святих, який відзначають 1 листопада. Звідси назва All Hallows Even, "Вечір всіх святих", скорочено Hallowe'en.

7/10 Яке ворожіння є найбільш популярним на Геловін? На вогнищі при спалюванні старих речей У ніч Геловіну дівчата часто влаштовували ворожіння на яблуках. Наприклад, у місткість з водою занурювали яблука, які потрібно було дістати лише зубами. Хто дістане велике і красиве яблуко – чоловік буде видним і багатим, маленьке та червиве яблуко – нічого доброго чекати не варто. На яблуках У ніч Геловіну дівчата часто влаштовували ворожіння на яблуках. Наприклад, у місткість з водою занурювали яблука, які потрібно було дістати лише зубами. Хто дістане велике і красиве яблуко – чоловік буде видним і багатим, маленьке та червиве яблуко – нічого доброго чекати не варто. На каштанах У ніч Геловіну дівчата часто влаштовували ворожіння на яблуках. Наприклад, у місткість з водою занурювали яблука, які потрібно було дістати лише зубами. Хто дістане велике і красиве яблуко – чоловік буде видним і багатим, маленьке та червиве яблуко – нічого доброго чекати не варто.

8/10 До 1950-х років на Геловін існувала ще одна традиція. Господарі будинків готові були віддати чи не усі солодощі, аби їх оминуло це дійство. Що це було: Вечірка у них вдома Діти і дорослі часто бешкетували, заподіювали невелику шкоду господарству, аби отримати солодощі. Проте у 1950-х роках це переросло у вандалізм і від традиції вирішили відмовитися. Натомість започаткували так зване "колядування", за яке діти отримували солодощі. Викрадання "духами" когось з членів родини Діти і дорослі часто бешкетували, заподіювали невелику шкоду господарству, аби отримати солодощі. Проте у 1950-х роках це переросло у вандалізм і від традиції вирішили відмовитися. Натомість започаткували так зване "колядування", за яке діти отримували солодощі. Бешкетування та заподіяння шкоди заради солодощів Діти і дорослі часто бешкетували, заподіювали невелику шкоду господарству, аби отримати солодощі. Проте у 1950-х роках це переросло у вандалізм і від традиції вирішили відмовитися. Натомість започаткували так зване "колядування", за яке діти отримували солодощі.

9/10 Коли Геловін почали відзначати в Україні? Після 2010 року Геловін почали відзначати в Україні на початку 1990-х років після здобуття незалежності. Це повʼязують зі зростанням впливу США на поп-культури інших країни. На початку 1990-х Геловін почали відзначати в Україні на початку 1990-х років після здобуття незалежності. Це повʼязують зі зростанням впливу США на поп-культури інших країни. У 2000-х роках Геловін почали відзначати в Україні на початку 1990-х років після здобуття незалежності. Це повʼязують зі зростанням впливу США на поп-культури інших країни.