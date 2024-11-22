Як носити світловідбивачі, щоб бути помітним на дорозі

Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%

Світловідбивальні елементи на одязі пішохода на 85% знижують його шанс потрапити в аварію, адже роблять помітним для водія на темних вулицях.

Флікери краще розміщувати на рівні очей водія і прикріплювати до рухомих частин тіла.

Правила, які допомагають бути помітними на дорозі, розповіли перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький і в Міністерстві внутрішніх справ.

"Флікери відбивають світло та роблять людину помітною у сутінках і темну пору доби. Водій раніше помічає пішохода та може вчасно зменшити швидкість чи зупинити авто", – зазначають у МВС.

Світловідбивальні елементи рекомендують закріплювати на рівні очей водія.

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Як стверджує Олексій Білошицький, якщо людина закріпить світловідбивачі на руках, ногах і тулубі, точність реакції на неї водія становитиме 80%.

На пішохода з світловідбивачами на ногах і тулубі водій відреагує з вірогідністю 64%, лише на тулубі – 54%, а тільки на ногах – 50%.

Водночас точність реакції автомобілістів на людей у звичайному одязі становить 33%.

"Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світловідбиваючий елемент, а й зрозуміти, що це – пішохід, і визначити напрямок його руху.

До таких висновків прийшли за результатами досліджень у Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені (Австралія)", – пояснює Олексій Білошицький.

Точність реакції водіїв на пішоходів зі світловідбивачами на різних частинах тіла становить 80% Фото: Олексій Білошицький

У МВС рекомендують обирати найбільш помітні – білі або лимонні флікери. Саме ці кольори найкраще відбивають світл.

Світловідбивачі можуть мати будь-яку форму:

наліпки (кріпляться до одягу на липучці);

термосмужки (фіксуються за допомогою прогріву праскою);

жорстких браслетів (вдягаються на руку, ногу або сумку);

кулонів і значків;

шнурків та навіть верхнього одягу.

Також світловідбивачі можна прикріпити на рюкзак, шапку, взуття тощо.

Також варто не забувати про те, що важливу роль на дорозі у темряві має колір одягу пішохода. У світлому одязі пішохід стає помітним для водія за 30-75 метрів, а в темному – лише за 1-20 метрів.

Людину у світлому одязі з світловідбивачами автомобіліст може помітити за 150 метрів.