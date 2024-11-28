Помилування індички і парад Мейсі: як американці святкують День Подяки

У США щороку в останній четвер листопада відзначають День подяки (Thanksgiving) – велике державне свято, присвячене врожаю та іншим благословенням минулого року.

Цьогоріч День Подяки припав на 28 листопада.

"УП. Життя" зібрала інформацію про традиції американців та загальнонаціональну цінність Дня Подяки.

Заснування Дня Подяки. Зображення: Insider

Коли з'явилося свято

Колоністи в Новій Англії та Канаді регулярно відзначали "дні подяки", а також дні молитов за такі благословення, як-от безпечні подорожі, військові перемоги або рясні врожаї. У 1621 році американці моделювали День Подяки на основі свята врожаю, яке влаштували люди Вампаноаг (індіанський народ) та англійські колоністи, відомі як пілігрими, пише Britannica. Свято тривало три дні.

Свято стало національним у 1789 році. Спершу його відзначали 26 листопада, відповідно до підписаного указу першого американського президента Джорджа Вашингтона.

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Утім, святкування з того часу відбувалося із перервами, доки президент Авраам Лінкольн у 1863 році офіційно не проголосив його національним "Днем Подяки та хвали Отцю милосердному, який живе на небесах".

Як американці відзначають День Подяки

За старовинною традицією, День Подяки американці відзначають у родинному колі – кілька поколінь однієї сім'ї збираються у будинку старших на святковий обід.

День Подяки у США оголошено офіційним вихідним, коли закриваються всі магазини та державні установи. Натомість у церквах тривають богослужіння, куди американці сім'єю йдуть молитися і дякувати Богу.

У цей день святковий стіл не обходиться без смаженої індички. Вибір пав саме на цю птицю, тому що вона велика, а отже нею можна нагодувати всю сім'ю. Зазвичай індичку фарширують каштанами та/або фаршем, після чого запікають у духовці.

До смаженої індички подають журавлиний соус. Частіше – його купують, утім деякі знаходяться час, аби приготувати його самотужки.

Також американці у День Подяки традиційно готують:

гарбузовий пиріг або пиріг з горіхами,

батат, який ще називають солодкою картоплею,

різноманітні страви із кукурудзи,

зелені боби та інші страви, які колись ставили на стіл перші англійські переселенці.

Благодійність

Крім того, у передчутті свята заведено робити хороші справи. Наприклад, цьогоріч, напередодні свята, волонтери роздавали індички людям, які потребують допомоги.

Фото: Richmond Standard

Наприклад, Президент Джозеф Байден подавав їжу на вечерю до Дня Подяки для військовослужбовців та їхніх сімей на авіабазі у Гейвлоку, штат Північна Кароліна.

Фото: Instagram Джозефа Байдена

Водночас у католицькій церкві Святих Невинних у Брукліні (Нью-Йорк) людям роздавали безкоштовних індиків на День Подяки.

Традиція "помилування індиків"

Також він відвідав традиційну "церемонію помилування" пари індиків у Білому домі. Цьогоріч їх назвали Чіп та Шоколад.

Фото: Instagram Джозефа Байдена

Ламання "вилочки"

У деяких американських родинах ламають грудну кістку смаженої індички. Роблять це після того, як на ній більше не залишилося м’яса, коли кісточка стала сухою і ламкою.

За традицією, двоє з присутніх гостей беруть кістку з різних кінців, загадують бажання і тягнуть, доки не зламають. Той, хто отримає більшу частину кістки, може розраховувати на те, що його бажання здійсниться.

Парад до Дня подяки

Американці, крім сімейних обідів, також проводять фестивалі та святкові паради. Один із найбільших проходить у Нью-Йорку – парад до Дня подяки Мейсі (Macy's Thanksgiving Day Parade), що бере свій початок із 1924 року. Тоді робітники універмагу Macy's зробили парад з нагоди початку різдвяних ярмарків.

Тоді близько 400 учасників у карнавальних костюмах пройшли вулицями Нью-Йорка в супроводі професійних оркестрів, а також живих тварин з місцевого зоопарку. Утім, зараз замість тварин учасників параду супроводжують величезні надувні фігури у вигляді героїв мультфільмів та казок.

Цього року у параді "беруть участь" кілька десятків гігантських, наповнених гелієм повітряних куль у вигляді відомих персонажів – Людина-павук, Мінні Маус, Рональда Макдональда чи мавпочки Д. Луффі, головного героя аніме-серіалу "One Piece", – а також 11 оркестрів, 700 клоунів, співаки та актори, пише CNN.

Macy's Thanksgiving Day Parade Фото: Craig T Fruchtman/Getty Images

Тригодинний (з 9 до 12 години) парад традиційно проходить на Мангеттені і закінчується біля площі Macy's Herald Square.