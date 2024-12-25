Тест
Колода замість Санти і демон-козел. Що ви знаєте про міфічних істот Різдва у різних країнах? ТЕСТ
Фото: Darko Mlinarevic/GettyImages
Фото: Darko Mlinarevic/GettyImages
Зимові свята – це не лише про Святого Миколая чи Санта Клауса.
У багатьох народів світу є свої різдвяні персонажі та міфічні істоти, які "приходять" до людей у зимовий період.
Багато з них мають язичницьке коріння, а деякі – з’явилися у фольклорі якихось двісті років тому.
Хтось супроводжує Святого Миколая, а хтось – просто хоче поласувати нечемними дітьми…
З допомогою фольклористки та антропологині Дар’ї Анцибор "УП. Життя" підготувала до Різдва новий тест.
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Що ви знаєте про різдвяних міфічних істот світу та пов’язані з ними традиції? Перевірте себе!
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‘Santa Claus and His Servant’ (1850)\Wikimedia Commons
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Javier Mediavilla Ezquibela/commons.wikimediа