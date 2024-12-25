Колода замість Санти і демон-козел. Що ви знаєте про міфічних істот Різдва у різних країнах? ТЕСТ

Залишити за дверима друшляк Калікадзари – це підземні гобліни, що походять з Греції, але історії про них є у фольклорі Болгарії (“караконджул”), Туреччини, Сербії (“караконца”), Албанії, Боснії та на Кіпрі. Вони живуть під землею і підпилюють коріння Світового дерева, щоб повалити його. Період, коли калікандзари розгулюють світом, припадає на час зимового сонцестояння. З 25 грудня по 6 січня вони намагаються нашкодити людям. Один зі способів відлякати їх – залишити друшляк за дверима. Ці гобліни не вміють рахувати більше, ніж до двох, тому всю ніч будуть перераховувати дірочки на друшляку. Також якщо всю ніч (або кожної ночі протягом 12 днів) палити різдвяне поліно, калінкадзари не зможуть влізти до будинку через димохід. Всю ніч палити різдвяне поліно Калікадзари – це підземні гобліни, що походять з Греції, але історії про них є у фольклорі Болгарії (“караконджул”), Туреччини, Сербії (“караконца”), Албанії, Боснії та на Кіпрі. Вони живуть під землею і підпилюють коріння Світового дерева, щоб повалити його. Період, коли калікандзари розгулюють світом, припадає на час зимового сонцестояння. З 25 грудня по 6 січня вони намагаються нашкодити людям. Один зі способів відлякати їх – залишити друшляк за дверима. Ці гобліни не вміють рахувати більше, ніж до двох, тому всю ніч будуть перераховувати дірочки на друшляку. Також якщо всю ніч (або кожної ночі протягом 12 днів) палити різдвяне поліно, калінкадзари не зможуть влізти до будинку через димохід. Прикрасити різдвяну ялинку Калікадзари – це підземні гобліни, що походять з Греції, але історії про них є у фольклорі Болгарії (“караконджул”), Туреччини, Сербії (“караконца”), Албанії, Боснії та на Кіпрі. Вони живуть під землею і підпилюють коріння Світового дерева, щоб повалити його. Період, коли калікандзари розгулюють світом, припадає на час зимового сонцестояння. З 25 грудня по 6 січня вони намагаються нашкодити людям. Один зі способів відлякати їх – залишити друшляк за дверима. Ці гобліни не вміють рахувати більше, ніж до двох, тому всю ніч будуть перераховувати дірочки на друшляку. Також якщо всю ніч (або кожної ночі протягом 12 днів) палити різдвяне поліно, калінкадзари не зможуть влізти до будинку через димохід. Цілуватися під омелою Калікадзари – це підземні гобліни, що походять з Греції, але історії про них є у фольклорі Болгарії (“караконджул”), Туреччини, Сербії (“караконца”), Албанії, Боснії та на Кіпрі. Вони живуть під землею і підпилюють коріння Світового дерева, щоб повалити його. Період, коли калікандзари розгулюють світом, припадає на час зимового сонцестояння. З 25 грудня по 6 січня вони намагаються нашкодити людям. Один зі способів відлякати їх – залишити друшляк за дверима. Ці гобліни не вміють рахувати більше, ніж до двох, тому всю ніч будуть перераховувати дірочки на друшляку. Також якщо всю ніч (або кожної ночі протягом 12 днів) палити різдвяне поліно, калінкадзари не зможуть влізти до будинку через димохід. Перші два варіанти Калікадзари – це підземні гобліни, що походять з Греції, але історії про них є у фольклорі Болгарії (“караконджул”), Туреччини, Сербії (“караконца”), Албанії, Боснії та на Кіпрі. Вони живуть під землею і підпилюють коріння Світового дерева, щоб повалити його. Період, коли калікандзари розгулюють світом, припадає на час зимового сонцестояння. З 25 грудня по 6 січня вони намагаються нашкодити людям. Один зі способів відлякати їх – залишити друшляк за дверима. Ці гобліни не вміють рахувати більше, ніж до двох, тому всю ніч будуть перераховувати дірочки на друшляку. Також якщо всю ніч (або кожної ночі протягом 12 днів) палити різдвяне поліно, калінкадзари не зможуть влізти до будинку через димохід.