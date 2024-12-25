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Колода замість Санти і демон-козел. Що ви знаєте про міфічних істот Різдва у різних країнах? ТЕСТ

Олена Барсукова — 25 грудня, 06:00
Фото: Darko Mlinarevic/GettyImages
Колода замість Санти і демон-козел. Що ви знаєте про міфічних істот Різдва у різних країнах? ТЕСТ
Фото: Darko Mlinarevic/GettyImages

Зимові свята – це не лише про Святого Миколая чи Санта Клауса.

У багатьох народів світу є свої різдвяні персонажі та міфічні істоти, які "приходять" до людей у зимовий період.

Багато з них мають язичницьке коріння, а деякі – з’явилися у фольклорі якихось двісті років тому.

Хтось супроводжує Святого Миколая, а хтось – просто хоче поласувати нечемними дітьми…

З допомогою фольклористки та антропологині Дар’ї Анцибор "УП. Життя" підготувала до Різдва новий тест.

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Що ви знаєте про різдвяних міфічних істот світу та пов’язані з ними традиції? Перевірте себе!

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Як звати цього напівдемона-напівкозла – найпопулярнішого злого персонажа у німецькому фольклорі, повʼязаного з Різдвом?

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Кого 13 грудня зустрічають у Швеції?

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У чому полягає різдвяна традиція Марі Луід, поширена у Вельсі?

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Як в італійській міфології називається стара, яка з’являється на свято Богоявлення та кладе у панчохи нечемних дітей вугілля?

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Хто з німецьких різдвяних персонажів на Різдво кидає цукерки на підлогу і карає дітей, які занадто швидко стрибають за ласощами?

Фото: lifeinlandisvalley
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Що мали зробити каталонські діти, аби ця колода "принесла" їм подарунки до Різдва?

Фото: denadal.cat
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Хто в ісландській міфології шукає нечемних дітей під час Йолю, щоб з’їсти?

Фото: yourfriendinreykjavik
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Які міфічні істоти разом з Ґрілою лякають ісландців під час Йолю?

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У якій країні Святого Миколая "супроводжує" Пер Фуеттар з батогом?

Фото: frenchcyclingholidays
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Як можна відлякати підземних гоблінів калікандзар із грецького фольклору, що сіють хаос на землі під час зимового сонцестояння?

Фото: argophilia
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У фольклорі якої країни популярним персонажем і супровідником Святого Миколая є Кнехт Рупрехт?

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Образ якого з різдвяних персонажів віднедавна називають расистським?

‘Santa Claus and His Servant’ (1850)\Wikimedia Commons
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Які персонажі супроводжують Святого Мікулаша у чеській традиції?

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Хто виконує функції Санти у баскській різдвяній традиції?

Javier Mediavilla Ezquibela/commons.wikimediа
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За що германська міфічна істота Перхта могла покарати господинь?

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Як звати фінського Санту?