14 гір за 3 роки: 23-річна британка стала наймолодшою жінкою, яка підкорила всі найвищі вершини світу

23-річна британка стала наймолодшою жінкою, яка підкорила 14 найвищих вершин світу.

На це їй знадобилося 3 роки, повідомляє The Guardian.

Рекордсменкою стала Адріана Браунлі з Лондона. Про свої наміри стати альпіністкою дівчина заявляла ще у 8 років. Тоді в одному з творів вона написала: "Я хотіла б прославитися тим, що піднімуся на найвищу гору у світі... і бути однією з наймолодших дівчат, які це зробили".

Щоб побудувати омріяну кар'єру, Браунлі довелося покинути університет та пожертвувати дружбою. Але, за її словами, "воно було того варте".

Першою 8-тисячною вершиною, яку підкорила Адріана, був Еверест. Його висота складає 8848 метрів.

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9 жовтня, через 3 роки, вона досягла вершини Шиша Пангми – найнижчої серед найвищих. Вона сягає 8027 метрів.

Також Браунлі підкорила гори К2, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагірі I, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурна I, Гашербрум I, Броуд-пік та Гашербрум II.

За словами дівчини, підкорення останньої вершини стало для неї "найнеймовірнішим" моментом.

Під час свого останнього сходження Андріана не використовувала додатковий кисень, що зробило його ще складнішим.

"Для мене все залежить від внутрішньої мотивації, бажання випробовувати своє тіло і досягати особистих цілей.

Альпінізм – це моя втеча в життя. Він дозволяє мені відчувати себе вільною…" – каже рекордсменка.

Тепер Браунлі хоче працювати з іншими людьми, що захоплюються альпінізмом.

Наразі менше ніж 100 людей піднялися на всі 14 найвищих вершин світу, які розташовані в Гімалаях і Каракорумі.

Нагадаємо, наймолодшим у світі альпіністом, який їх підкорив, нещодавно став 18-річний непальський підліток Німа Рінджі Шерпа.