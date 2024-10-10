Наймолодший рекордсмен: 18-річний хлопець підкорив 14 найвищих гір Землі

18-річний непальський підліток Німа Рінджі Шерпа став наймолодшим альпіністом, який підкорив 14 найвищих вершин Землі.

Останньою горою була тибетська Шиша Пангма, на яку Німа піднявся 9 жовтня, повідомляють The Kathmandu Post і BBC.

Хлопець побив рекорд свого дядька, шерпа Мінґма Ґ'ябу, який пройшов такий же шлях у 2019 році, коли йому було 30 років.

Німа Рінджі почав підійматися на найвищі гори у 16 років та підкорив усі "восьмитисячники" за 740 днів. На найвищу у світі гору Еверест Німа піднявся у 2023 році.

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"Стоячи на вершині свого 14-го восьмитисячника, я хочу присвятити цей світовий рекорд моєму татові Таші Лакпі Шерпі та моїй матері Лімі Шерпі, а також моєму проєкту #SherpaPower.

Ця вершина – не лише кульмінація моєї подорожі, але й данина поваги кожному шерпу, який наважився мріяти за межами традиційних кордонів, встановлених для нас", – сказав Німа.

Проєкт #SherpaPower покликаний показати молодому поколінню шерпів, що вони можуть бути не лише альпіністами-помічниками для туристів, а ставати спортсменами найвищого рівня.

Представники корінного народу шерпів традиційно допомагають туристам і дослідникам з усього світу підкорити гори в Непалі, зокрема Еверест. Але такі активісти, як Німа Рінджі, борються проти сприйняття шерпів як "другорядних" героїв.

"Ми не просто гіди – ми першовідкривачі. Нехай це буде закликом до кожного шерпа побачити гідність у нашій роботі, силу в нашій спадщині та безмежні можливості в нашому майбутньому", – додав підліток.

Батько рекордсмена Таші Лакпа Шерпа у свої 19 років також встановив світовий рекорд, піднявшись на Еверест без додаткових балонів з киснем. Нині він керує найбільшою експедиційною компанією Непалу Seven Summit Treks.

Нагадаємо, Міжнародна федерація альпінізму і скелелазіння (UIAA) вважає "восьмитисячниками" 14 гір, висота яких перевищує 8 тисяч метрів над рівнем моря.

Німа Рінджі Шерпа – один із кількох десятків людей, які підкорили всі "восьмитисячники".

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Але не всі сходження на "восьмитисячники" є однаково успішними. Цього року альпініст із Британії та його гід, ймовірно, загинули після сходження на Еверест.

Також у Британії опублікували листи альпініста, який міг стати першопідкорювачем Евересту, але загинув на горі у 1924 році.