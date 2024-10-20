Навіть із пораненням зміг вивести побратимів з оточення: історія 25-річного Героя України Юрія Жуковця

Після відновлення Юрій планує повернутися на фронт

Львів’янин Юрій Жуковець до повномасштабного вторгненням керував агентством нерухомості, але згодом долучився до лав територіальної оборони.

У ході бойових дій у Курській області чоловік отримав п’ять кульових поранень, але зміг вивести побратимів з оточення.

Історію Юрія розповіли в UNBROKEN Ukraine.

UNBROKEN Ukraine/Facebook UNBROKEN Ukraine/Facebook

"Я здобув вищу освіту в Університеті внутрішніх справ, паралельно вчився на військовій кафедрі. В 2020 році отримав звання молодшого лейтенанта.

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Відповідно, я знав: якщо прийде війна, треба брати зброю і ставати до захисту, а не чекати поки тебе покличуть", – згадує військовий.

Два роки тому 23-річний Юрій приєднався до лав 103-ї окремої бригади територіальної оборони, де виконував обов’язки командира роти. Згодом він отримав звання капітана.

У ході Курської операції чоловік разом із побратимами потрапили в засідку, в якій у Юрія впритул обстріляв противник.

"Це було моментально. Я відчув, що летять кулі, що ліва рука перестає працювати, а ноги підкошуються. Я почав відходити", – поділився воїн.

Тоді в тіло Юрія потрапило п’ять російських куль, жодна з яких зрештою не влучила в життєво важливі органи.

Попри біль командир зміг евакуювати особовий склад і перевести побратимів у більш безпечне місце.

На початку жовтня за оборону Харківщини та участь у Курській операції Юрію присвоїли звання Героя України.

"Це нагорода всього підрозділу, кожного з моїх хлопців, нашого командування, всіх, хто працював, забезпечував, допомагав ефективно виконувати задачі.

Якби хоч хтось із них у будь-який момент дав задню, ми б не виконали цю задачу. Це наша спільна нагорода. Ми все робили командно", – стверджує військовий.

25-річний Герой України переніс сім операцій. Наразі Юрій відновлюється після поранення в центрі UNBROKEN. Після завершення лікування він планує знову стати на захист держави.

Нагадаємо, у жовтні 20-річна ветеранка Руслана Данілкіна після ампутації стегна підкорила океан на серфі в Австралії.