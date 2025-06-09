Як застосунки для знайомств можуть шкодити психічному здоров’ю? Пояснення психотерапевтів

Із розвитком соцмереж та технологій люди почали активно знайомитися онлайн. Наразі для цього існують десятки застосунків.

Однак іноді використання подібних додатків негативно впливає на ментальне здоров’я, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Психотерапевти пояснили, про які небезпеки йдеться, та дали кілька порад, як користуватись застосунками без шкоди для себе.

Залежність від дофаміну

"Скролінг" у соцмережах здатний "затягувати" людей, оскільки він стимулює викид дофаміну. У випадку застосунків для знайомств це працює так само. Єдина відмінність – люди переглядають не дописи, а чужі профілі.

"Люди постійно "шукають" дофамін і серотонін, які або не з’являються, або мають короткостроковий вплив", – пояснює психотерапевт Пол Гокемайєр.

РЕКЛАМА:

Подібний ефект справляє обмін повідомленнями.

"Користувачі можуть стати залежними від дофамінового збудження, яке з’являється, коли хтось відповідає на повідомлення", – долає експерт.

За його словами, тривале проведення часу в подібних застосунках може шкодити людям з депресією або тривожними розладами.

"Чим глибшою у людини є депресія чи тривожність – тим сильніша її залежність від цих додатків.

На основі досвіду з пацієнтами, які користуються застосунками для знайомств, я бачу, що це викликає втому – люди просто виснажуються", – додає він.

Зниження самооцінки

У одному з найпопулярніших додатків для знайомств – Tinder – люди "оцінюють" одне одного за допомогою свайпа, щоб показати свою зацікавленість.

Оцінювання на основі фотографій може змусити людей почуватись недостатньо привабливими, зазначає психотерапевтка Расін Генрі.

"Такі застосунки можуть змусити людину відчути себе потворною чи непотрібною", – пояснює вона.

За її словами, особливо це шкодить молодим людям, які ще не мають емоційної зрілості, щоб сприймати відмову адекватно.

"Тому я вважаю, що самооцінка, впевненість у собі та самосприйняття мають бути на здоровому рівні перед тим, як людина почне заходити у ці додатки. Не варто покладатись на думку особи, яка бачить лише кілька фото і речень про вас", – зауважує психотерапевтка.

Харчові розлади

За словами психотерапевтки Ніколь Карвашан, є ще один ризик – загострення розладів харчової поведінки. Це зумовлено тим, що люди хочуть мати гарний вигляд на фото та отримувати схвалення.

"Це стало серйозною проблемою для деяких моїх пацієнтів. У такому випадку я питаю: яка мета? Чому ми надаємо стільки влади цьому застосунку і незнайомим людям?" – зазначає вона.

Варто зауважити, що подібний ефект мають не лише додатки для знайомства, а й інші соцмережі.

Водночас психотерапевтка додає, що подібні застосунки однозначно мають певну користь, наприклад, для інтровертів, людей із соціальними фобіями та тих, хто пережив травматичний досвід у стосунках.

"Іноді це безпечний спосіб знайомитись і поступово відкриватися іншій людині", – підсумувала вона.

Як користуватись застосунками для знайомств без шкоди "менталці"?

Психотерапевти дали п’ять основних порад:

обмежуйте час, проведений у застосунках – достатньо перевіряти їх раз на день;

шукайте людину з подібними цілями (якщо ви шукаєте довготривалих стосунків, а партнер – лише сексу, то це призведе до розчарувань);

визначте, що для вас важливо у партнері, і відкрито про це кажіть;

не шукайте в застосунку підтвердження власної цінності;

якщо ви схильні до депресії чи тривожних станів – уважно стежте за впливом додатку на ваш емоційний стан.

Нагадаємо, раніше ми детально пояснювали, як знайомитись у інтернеті безпечно.