"Подорожі змінюють зайчиків": залізничники відправили подарунок хлопчику, який загубив іграшку

4-річний Ярослав під час поїздки до Львова загубив у потязі свою улюблену м’яку іграшку – зайчика. Його пошуки виявилися марними, однак працівники "Укрзалізниці" знайшли вихід – надіслали хлопчику у подарунок нового зайчика.

Цією історією з "УП. Життя" поділилася мама Ярославчика, волонтерка Наталія Красота.

Родина родом із Запоріжжя, однак зараз мешкає у Кам’янці-Подільському. З 2014 року Наталія займається волонтерством. Минулого року її чоловік загинув на війні.

На початку повномасштабної війни Наталія разом із Ярославчиком виїхали за кордон. Саме звідти й почалася історія загубленого зайчика.

"Зайця нам подарували у Нідерландах. Потім він з нами переїхав до Швейцарії – можна сказати, покатався по Європі. Разом із зайцем ми повернулися до рідного Запоріжжя. Однак після березневої атаки по ДніпроГЕС переїхали до Кам’янця-Подільського", – розповідає Наталія.

19 травня жінка із сином приїхали до Львова – звідти Ярослав мав із бабусею прямувати до Трускавця.

"Встали ми дуже рано – приблизно о четвертій ранку. Вийшли з потягу і я вже на вокзалі помітила, що у малого немає його улюбленого зайця. Він розплакався і ми побігли на пошуки. Але тоді потяг вже відправився. Обходили весь вокзал, запитували в адміністратора. Нам сказали, що ніхто не заносив. Бюро знахідок на вокзалі не було. Але я знаю силу Facebook, тому вирішила попросити про допомогу там", – згадує Наталія.

Жінка написала в офіційний чат "Укрзалізниці" та відмітила компанію у своєму дописі – щоб вони точно помітили її прохання.

"Укрзалізниця" відповіла – однак ця відповідь була невтішною. Працівники повідомили, що обшукали все, однак зайця знайти їм не вдалося.

Згодом Наталії написав менеджер із запитів клієнтів та контролю якості "Укрзалізниці" Владислав Бондар і пообіцяв перевірити ще раз. Однак зайця знову не знайшли. Тоді чоловік запропонував відправити дитині подарунок замість втраченої іграшки.

Подарунок від "Укразалізниці" Natalia Krasota/Facebook

23 травня Наталія отримала посилку – в ній були новий зайчик і листівка, адресована Ярославчику.

"Привіт, друже! Ми зустріли твого Зайчика в одному з наших вагонів. Уявляєш, він вирішив помандрувати залізницею! Тоді ми випили з ним чаю і вмовили повернутися до Ярослава та розповісти про свої пригоди.

Не дивуйся, що він виглядає трішки інакше. Подорожі змінюють людей, а зайчиків – і поготів! Але всі зміни на краще! Тримай міцно тих, кого любиш", – написали залізничники.

Поки Ярослав не знає про свою нову іграшку, адже повернеться додому тільки за два дні. Однак Наталію подарунок дуже розчулив.

"Листівка мені потрапила прямо в серденько. Я дуже довго не могла підібрати слів, щоб написати допис у Facebook. Декілька разів редагувала текст.

Я навіть рада, що ми загубили того зайця, бо вийшла дуже гарна історія. На тлі сьогоднішніх подій – це як промінчик надії", – ділиться жінка.