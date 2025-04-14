Пінгвіни й антарктична веселка: 5 світлин українських полярників перемогли у фотоконкурсі Вікіпедії

Одразу п’ять антарктичних фото українських полярників перемогли в Конкурсі наукових зображень 2024 для Вікіпедії. Це рекордна кількість відзнак за всю історію проєкту, зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

У категорії "Люди в науці" перше місце посіли одночасно два знімки геофізика 29-ї УАЕ Олександра Богомаза. На них зафільмовано, як біолог цієї ж експедиції Сергій Єрмоленко відбирає проби води з прісних озер на островах неподалік "Вернадського".

Фото, що перемогли у категорії “Люди в науці” Олександр Богомаз

Друге місце у "Загальній категорії" отримало фото веселки в Антарктиді. Його зробила геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соїна. Науковиця зазнімкувала унікальне явище, коли у повітрі одночасно присутні краплі рідкої води (для утворення веселки) та кристалики льоду (що формують сніг).

Ще два фото отримали четверте та пʼяте місця в категорії "Живі організми".

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Одну з них зробив Олександр Богомаз – на фото вчений зафіксував момент дефекації субантарктичного пінгвіна (дженту).

"Гуано цих пінгвінів має суттєвий вплив на наземні екосистеми Антарктики: воно може як сприяти росту місцевої флори, так і пригнічувати його", – пояснили науковці з "Вернадського".

Момент дефекації субантарктичного пінгвіна (дженту) Олександр Богомаз

Інша робота в категорії "Живі організми" належить полярному біологу Андрію Утєвському. Він зазнімкував антарктичну морську зірку Лабідіастра кільчастого на глибині близько 40 метрів. Це активний хижак, що полює на всіх доступних бентосних безхребетних і навіть на своїх родичів.

Антарктична морська зірка Лабідіастер кільчастий Андрій Утєвський

Міжнародний Конкурс наукових зображень проходить в Україні щороку. Його мета – популяризувати науку та зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії. У 2024 році до події долучилися 72 учасники та учасниці, які завантажили 470 зображень.

Журі виділило пʼять основних номінацій: "Мікроскопія", "Живі організми", "Люди в науці" та "Нефотографічні зображення" та "Загальна категорія". Окремо провели спеціальну номінацію "Наслідки війни".