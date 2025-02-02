Єдина на весь острів: полярники помітили поблизу "Вернадського" унікальну родину пінгвінів

Зазвичай субантарктичні пінгвіни відкладають по два яйця

Українські полярники виявили унікальну пташину сім'ю поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський".

Дорослим цієї "пінгвіродини" вдалося висидіти і вигодувати аж трьох пташенят.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці пояснили, що здебільного субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез, де розташована станція, відкладають переважно два яйця. Це обумовлено тим, що вони не можуть вигодувати більшу кількість пташенят.

Подекуди в їхніх кладках можна знайти більше яєць, але в такому випадку шанс на виживання всіх малюків надзвичайно низький.

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Однак українські полярники помітили на острові унікальну родину, пташині батьки якої змогли подбати про трьох малюків.

Учасники 29-ї антарктичної експедиції пояснюють, що пінгвінята вже досить дорослі – їм близько трьох тижнів. Відтак ймовірність того, що малята виживуть, досить висока.

За словами біолога Світозара Давиденка, така пташина сім'я – єдина на всьому Галіндезі.

Загалом на острові проживають близько двох тисяч пташенят субантарктичних пінгвінів. Поблизу станції також мешкають приблизно чотири тисячі дорослих птахів. Учені зауважують, що спостереження за птахами важливе в розрізі відстеження змін клімату.

"Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці", – додали члени антарктичної експедиції.

Раніше українські полярники показували, як пінгвіни годують своїх дитинчат та чим на острові займаються пінгвінята.