Експерти визначили, у якому закладі готують найкращу піцу у світі. Ні, він не в Італії

Італійська премія 50 Top Pizza Awards опублікувала список піцерій, де майстри готують найкращу піцу. До нього увійшов 101 ресторан з усіх куточків світу.

Цього року найкращою визнали піцу не в Італії, а в Сполучених Штатах Америки – переможцем стала Una Pizza Napoletana, піцерія в Нью-Йорку. Ресторан відкрив піцайоло Ентоні Манджері у березні 2022 року, пише CNN.

"Це надихає, що мене визнали через 30 років моєї кар'єри, особливо в Неаполі, де зародилася піца", – сказав Манджері.

Чоловік виріс у Нью-Джерсі і захопився піцою ще в юному віці. У пошуках "ідеальної" Ентоні відвідав разом зі своєю матір’ю багато відомих закладів у різних американських штатах.

Манджері готує піцу "на натуральній заквасці, приготованій на дровах, з найкращими помідорами Сан-Марцано, диким орегано з Амальфі, моцарелою і сицилійською морською сіллю. За словами представників компанії, він вирішив відкрити лише одну локацію, щоб мати можливість зосередитися на кожній деталі.

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"Ми відрізняємося тим, що наше тісто натурально заквашене, вологе, ніколи не зберігається в холодильнику, виготовляємо його зі суміші різних італійських сортів борошна. Я роблю тісто кожен день, коли ми відчинені", – пояснив Ентоні Манджері.

Ось так виглядає піца закладу-переможця.

Однак італійська піца не пасе задніх. Друге місце між собою розділили піцерії в Неаполі Diego Vitagliano Pizzeria та в Казерті I Masanielli – Francesco Martucci.

Закриває трійку лідерів The Pizza Bar On 38th – піцерія у японській столиці Токіо.

Окрім того, високо оцінили такі заклади:

четверте місце посіла піцерія Confine , розташована у Мілані (Італія);

на п'ятому опинилася Napoli On The Road , яку відкрив Мікеле Паскарелла у Лондоні (Велика Британія);

на шостому – Tony's Pizza Napoletana у Сан-Франциско (Каліфорнія, США), власником якої є Тоні Джемільяні;

на сьомому – піцерія I Tigli з італійського міста Сан-Боніфачо;

на восьмому – Sartoria Panatieri з Барселони (Іспанія);

на дев'ятому – 50 Kalò з італійського Неаполя;

закриває десятку лідерів римська піцерія Seu Pizza Illuminati .

Хоча Італія й не стала цьогорічним лідером, але до переліку увійшов 41 італійський заклад. Це найбільша кількість представників з однієї країни. Із США визнаних піцерій менше – всього 15.

Загалом у списку представлені піцерії з таких країн, як-от Бразилія, Філіппіни, Австрія, Болівія, Польща, Іспанія, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Чилі, Південна Корея, Китай, Індія та інші. України у списках немає.

Що таке 50 Top Pizza?

Це незалежний онлайн-гід, 50 інспекторів якого оцінюють піцерії за допомогою анонімних перевірок. Вони відвідують піцерії інкогніто, оплачують рахунок і йдуть.