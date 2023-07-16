Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину

Чоловіка в США звинуватили у смерті 3 з 11 жертв нерозкритих убивств на пляжі Гілго у штаті Нью-Йорк. Їх не могли розкрити понад десять років, пише ВВС.

Рекс Гоєрманн – 59-річний архітектор. Його звинувачують у вбивстві Мелісси Бартелемі, Ембер Костелло і Меган Вотерман. Також чоловіка підозрюють у смерті ще однієї жінки.

Звинувачення висунули на підставі зіставлення ДНК з піци, яку він їв, разом із матеріалами на останках жертв.

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Комісар поліції округу Саффолк Родні Гаррісон назвав підозрюваного "демоном" і "хижаком", який зруйнував сім’ї.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Власне Гоєрманн своєї вини не визнає. Суддя під час слухання постановив залишити його під вартою. Водночас за повідомленнями, він розплакався у суді.

Жінок називають"четвіркою з Гілго-Біч". Їх знайшли мертвими у 2010 році. Усі – колишні секс-працівниці.

"Усіх чотирьох жертв знайшли в однаковому положенні, зв'язаними подібним чином ременями або мотузкою, причому трьох жертв знайшли загорнутими в матеріал типу мішковини", – говорить окружний прокурор Рей Тірні.

Як пише видання Mirror, сміттєвий бак із шматком піци тепер зображений у документах про заставу. Його дослідили в кримінальній лабораторії округу Саффолк. Також відновлене розслідування прив’язало Гоєрманна до пікапа.

Саме це авто, за словами свідків, бачили, коли зникла одна з жертв у 2010 році. Прокурори заявили, що після встановлення зв’язку з пікапом, вдалося здобути інші докази. Це охоплює й одноразові телефони для організації зустрічей з убитими жінками.

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Прокурори додали, що останніми місяцями підозрюваний часто і навіть з одержимістю шукав факти про вбивства на Гілго-Біч: імена, подкасти та документальні фільми.

Наразі Гоєрманну висунули звинувачення за вбивство трьох жінок і працюють над висуненням звинувачення у смерті четвертої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про мешканця Івано-Франківщини, якого підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці.