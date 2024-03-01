70-річний американець за життя з’їв 34 тисячі біг-маків: він встановив світовий рекорд

Американець Дон Горскі встановив новий світовий рекорд, з’ївши впродовж життя 34 128 біг-маків. Щодня 70-річний чоловік з'їдав від двох до дев’яти бургерів.

У книзі рекордів підрахували, що лише протягом 2023 року чоловік з'їв 728 біг-маків, пише The Guardian.

Перший свій рекорд Горскі встановив у 1999-му, коли отримав титул світового рекордсмена за найбільшу кількість біг-маків, з'їдених за все життя. Станом на 2011 рік на рахунку чоловіка було 25 тисяч з’їдених бургерів.

"Мені 70 і багато людей думали, що я вже давно мав померти через свою пристрасть до фаст-фуду", – пожартував чоловік в інтерв'ю, яке опублікували в Книзі рекордів Гіннеса.

Дон Горскі Patrick Flood/AP

Відомо, що тюремний офіцер Дон Горскі з швидкої їжі полюбляє лише бургери, а от картоплю-фрі не їсть зовсім.

Раніше він міг з’їдати по дев'ять біг-маків щодня, але останнім часом ця кількість скоротилася до двох.

За словами Горскі, любов до бургерів виникла після того, як 17 травня 1972 року він з'їв свій перший біг-мак.

"У той момент я сказав собі: "Я, мабуть, буду їсти їх до кінця свого життя". Я кинув коробки на заднє сидіння автомобіля й "відкрив рахунок", – сказав чоловік.

Зазначається, що рекорд зафіксували за підрахунками чеків і коробок з-під бургерів, які зберігав Горскі.

За словами рекордсмена, його портрет висить у найближчому до його дому ресторані "МакДональдз". На паркувальному майданчику цього закладу він освідчився своїй майбутній дружині Мері.

Дон Горскі каже, що Мері підтримувала його у прагненні встановити світовий рекорд. Та, попри це, шлях до рекорду був не простим.

Певний період любові до швидкоїжі перешкоджала мати Горскі. Та зрештою в родині знайшли компроміс – чоловік пообіцяв щодня їсти ще щось, окрім біг-маків.

Однак у 1981 році мати чоловіка скасувала парі зі словами: "Якщо вони тебе ще не вбили, то давай".

Наразі Горскі підтримує себе у фізичній формі, відмовляючись від сніданку, картоплі фрі та інших гарнірів до біг-маків. Також він щодня пішки долає до 10 кілометрів.

У МакДональдз чоловік заходить двічі на тиждень – спершу з’їдає один, а потім замовляє партію біг-маків, які забирає додому.

Раніше ми повідомляли, що книга рекордів Гіннеса позбавила португальського пса Бобі статусу найстарішого у світі.