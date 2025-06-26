Майже 35% українців виступають за ліквідацію УПЦ: опитування

34,7% українців виступають за ліквідацію УПЦ (московського патріархату), ще 10,8% вважають, що церкву потрібно спрямувати на об'єднання з ПЦУ, а 31,7% українців висловились за невтручання в діяльність УПЦ. Ще майже 23% не мають відповіді на питання.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Центром SOCIS у червні 2025 року.

Думка українців щодо УПЦ (МП) Інфографіка SOCIS

69,9% опитаних заявили, що вірять у Бога, а ще 17,4% – в існування вищої сили, не ототожнюючи її з конкретним Богом. Натомість 10% зазначили, що не вірять у Бога взагалі.

Найбільше українців – 70,2% – зараховують себе до православної конфесії. При цьому 35,2% належать до ПЦУ, 18,3% – УПЦ, а найбільше – 46,5% – ідентифікують себе як "просто православних".

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Крім того, 9,7% опитаних заявили, що вони – греко-католики, 1,4% – римо-католики, а 1,6 – протестанти. Водночас 14,7% респондентів не належать до жодної з конфесій.

Майже половина українців ідентифікують себе як "просто православні" Інфографіка SOCIS

Серед предстоятелів церков найбільшу довіру здобули:

митрополит Епіфаній (ПЦУ) – 46% респондентів відповіли, що "довіряють" або "скоріше довіряють" йому;

Святослав Шевчук (УГКЦ) – 45,3%.

Водночас митрополит Онуфрій (УПЦ) має лише 23% довіри (у сукупності двох позитивних категорій), а рівень недовіри до нього сягає 37%.

Дослідження проводили з 6 до 11 червня 2025 року методом особистих інтерв’ю (face to face). Участь в опитуванні взяли 2000 респондентів віком понад 18 років, які мешкають по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і територій, де проходять активні бойові дії.