У якому віці українці вперше пробують курити? Дані опитування

Середній вік першої спроби курити серед українців – орієнтовано 20 років (19,8 року). Для 85% повнолітніх споживачів нікотиновмісних продуктів першим досвідом стало куріння сигарет.

Українці переважно вважають, що заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів не буде ефективною, а їхні споживачі будуть шукати заборонені товари в інших країнах або на нелегальному ринку.

Про це свідчать результати опитування "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням", яке провели фахівці Центру Разумкова на замовлення ГО "Європейський вибір України".

"Більшість респондентів починали споживання нікотиновмісних продуктів з сигарет. Разом з тим, ми відчуваємо занепокоєння щодо зростання споживання ароматизованих електронних сигарет, хоча їх продаж в Україні вже майже рік, як повністю заборонений", – зазначив керівник громадської організації "Європейський вибір України" Тарас Клименко.

Серед опитаних більшість користувачів (70%) ароматизованих електронних сигарет знають про їхню заборону в Україні, але лише 2,2% з них перестали використовувати їх після обмеження обігу.

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За словами Тараса Клименка, виробники електронних сигарет знайшли спосіб обходити закон. Вони пропонують споживачам набір компонентів для того, аби самостійно створити заборонений продукт.

Третина (33,8%) учасників дослідження заявили, що перейдуть на легальні тютюнові смаки, якщо в Україні заборонять ароматизовані стіки. При цьому менше ніж 9% сказали, що кинуть шкідливу звичку, ще 12,7% – перейдуть на сигарети, а 8,3% – на нелегальні ароматизовані електронні сигарети.

При цьому 76% респондентів та 82% споживачів нікотину переконані, що заборона тютюнових виробів не буде ефективною в тому, щоб менше українців курили. Учасники опитування погоджуються, що в такому випадку споживачі будуть шукати заборонені товари в інших країнах або на нелегальному ринку.

Лише 18% респондентів вважають заборони ароматизаторів ефективним способом зниження рівня куріння.

"Суспільство очікує від державної політики не лише заборон, а й більш системної просвітницької роботи. Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні – потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення", – вважає Тарас Клименко.

Більшість опитаних (74,5%) вважають, що держава має зосередитися на освіті курців, аби ті дізналися більше про переваги відмови від куріння, а також заохоченні переходу на альтернативи для тих, хто планує продовжувати палити.

Учасники опитування найбільш ефективними способами зниження рівня куріння серед українців вважають:

підвищення рівня обізнаності про шкоду куріння в школах – 39,9%;

боротьбу з нелегальним продажем тютюнових та нікотинових товарів, зокрема неповнолітнім – 26,7%;

посилення покарань для тих, хто продає такі товари неповнолітнім – 23,1%;

підвищення рівня обізнаності батьків та опікунів – 19%.

Крім того, 74,4 % респондентів вважають, що в Україні є проблема із нелегальними тютюновими та нікотиновмісними виробами.

Як проводили дослідження?

Опитування з 2 по 20 квітня 2025 року проводила соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення громадської організації "Європейський вибір України".

Дослідження відбувалося методом особистого інтерв’ю у всіх регіонах країни, які підконтрольні українському уряду. У роботі взяли участь 1507 респондентів віком від 18 років.

Додатково за цілеспрямованими вибірками опитували учасників, які протягом останніх семи днів використовували електронні сигарети та тих, хто користувався системами нагріву тютюну.

Раніше Глобальне опитування молоді щодо тютюну показало, що майже кожен п’ятий українських підліток вживає електронні сигарети. При цьому поширеність куріння сигарет за останні роки залишається стабільною.