Понад 50% українців довіряють Папі Римському як посереднику у мирних переговорах із РФ: опитування

54% українців довіряють Папі Римському Леву XIV як можливому посереднику у наступних мирних переговорах щодо російсько-української війни.

Понад 70% громадян підтримують ідею їхнього проведення у Ватикані.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Центром SOCIS у червні 2025 року.

Загалом 71% респондентів підтримав ідею про те, щоб наступний раунд переговорів із РФ провели у Ватикані. 12,2% опитаних виступили проти, а 16,7% не змогли відповісти на це питання.

Свою повну довіру Папі Римському Леву XIV як можливому посереднику у цих перемовинах висловили 11,1% українців. Ще 42,9% респондентів відповіли, що скоріше довіряють йому, ніж не довіряють.

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Водночас 14% опитаних сказали, що скоріше не довіряють понтифіку, ніж довіряють, а 8,5% заявили про абсолютну відсутність довіри. 23,6% осіб залишили це питання без відповіді.

Результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного у червні 2025 року Інфографіка SOCIS

Ставлення українців до Папи та Ватикану

У ході дослідження соціологи запитували українців, чи відомо їм щось про діяльність Ватикану як центру світового католицизму щодо України під час повномасштабної війни. Більшість – 56,1% – опитаних відповіли, що ні. І лише 39,9% заявили, що знають про таку роботу.

На думку 42,8% українців попередній Папа Римський Франциск займав нейтральну позицію щодо війни в Україні. Ще 18% вважають, що померлий понтифік підтримував нашу державу, і майже стільки ж – 18,4% – опитаних переконані в тому, що він підтримував Росію.

Думка українців про політику Ватикану Інфографіка SOCIS

Понад третина (36,4%) українців переконана, що після обрання нового Папи Римського позиція Ватикану щодо України залишиться без змін. Ще майже стільки ж громадян вважають, що Лев XIV сприятиме покращенню позиції, а 3,6% опитаних очікують на погіршення.

78,6% респондентів позитивно ставляться до можливого візиту Папи Римського Лева XIV в Україну, 7,2% – негативно, а ще 14,2% не змогли відповісти на це питання.

Дослідження проводили з 6 до 11 червня 2025 року методом особистих інтерв’ю (face to face). Участь в опитуванні взяли 2000 респондентів віком понад 18 років, які мешкають по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і територій, де проходять активні бойові дії.