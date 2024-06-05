Напад на волонтерку в Києві: поліція затримала 73-річного зловмисника, його спільника шукають

Нападником виявився мешканець Печерська, що торгує на ринку на Куренівці

Поліція затримала 73-річного чоловіка, підозрюваного у побитті волонтерки в Оболонському районі Києва через її відмову спілкуватися російською мовою.

Про затримання одного зі зловмисників повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що затриманий є мешканцем Печерська, він торгує на ринку на Куренівці.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років. Затриманий не визнає своєї провини і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту не пам’ятає через свій поважний вік.

Після конфлікту жінка отримала гематому та садна СКРИНШОТ/KOTIK_DZHERSI/INSTAGRAM

Наразі місце перебування другого учасника конфлікту встановлюють.

За даними слідства, двоє чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спробували розпочати розмову з волонтеркою, яка поверталася з похорону загиблої госпітальєрки Ірини Цибух.

Відповідь українською мовою викликала у них агресію, і вони облаяли жінку нецензурною лайкою. Чоловіки погрожували волонтерці приходом росіян у місто, які, на їхню думку, змусять Наталію "розуміти все".

"Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі (ред. – росіяни) і "ви*буть мене і таких, як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто", – поділилася жінка.

Вона почала знімати інцидент на камеру, після чого один з нападників вихопив у неї телефон та плюнув в обличчя. Його спільник ударив жінку в ніс.

Волонтерці вдалося повернути телефон, тоді як зловмисники зникли з місця події. Вона каже, що після нападу отримала гематому та садна на ногах, а також відчувала біль у носі та голові.

Відео інциденту постраждала виклала в соцмережі. Виявивши його, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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