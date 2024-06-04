Погрожували приходом росіян: у Києві двоє чоловіків напали на волонтерку

Після конфлікту дівчина отримала гематому та садна, а також страждала від болю в носі та голові

У середмісті Києва двоє чоловіків напали на волонтерку – причиною суперечки, ймовірно, стала відмова дівчини відповідати їм російською. Поліція розпочала провадження.

Про інцидент, який відбувся 2 червня, коли волонтерка поверталася із прощання із загиблою госпітальєркою Іриною Цибух, розповіла сама Наталія.

За словами дівчини, вона проходила повз двох перехожих, які звернулися до неї російською мовою у "фамільярному та вульгарному" тоні. На це дівчина відповіла, що не розуміє їх і пішла далі.

Дівчина опублікувала відео, на якому видно, як після цього двоє чоловіків біжать їй услід. Один з нападників, використовуючи нецензурну лайку, кричить на дівчину та ображає її.

При цьому він погрожує волонтерці приходом росіян у місто, які, на його думку, змусять Наталію "розуміти все".

"Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі (ред. – росіяни) і "ви*буть мене і таких, як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто", – поділилася дівчина.

Відео переривається на моменті, де, як стверджує Наталія, чоловік плюнув їй в обличчя. Після цього чоловіки відібрали у волонтерки телефон і почали штовханину, яка переросла в бійку.

Дівчина каже, що отримала гематому та садна на ногах, а також відчувала біль у носі та голові.

"Я була в довгій сукні, з важким рюкзаком і маленькою трояндочкою в одній руці та телефоном – в іншій, оскільки чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували", – зазначила Наталія.

Київські правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Волонтерка вже поділилася з поліціянтами деталями інциденту.

Пізніше Наталія у своїх соцмережах розповіла, що пройшла судово-медичну експертизу, яка має встановити тяжкість побоїв.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який бив і кидався на жінок. Чоловікові призначили психологічну експертизу.