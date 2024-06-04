Погрожували приходом росіян: у Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
У середмісті Києва двоє чоловіків напали на волонтерку – причиною суперечки, ймовірно, стала відмова дівчини відповідати їм російською. Поліція розпочала провадження.
Про інцидент, який відбувся 2 червня, коли волонтерка поверталася із прощання із загиблою госпітальєркою Іриною Цибух, розповіла сама Наталія.
За словами дівчини, вона проходила повз двох перехожих, які звернулися до неї російською мовою у "фамільярному та вульгарному" тоні. На це дівчина відповіла, що не розуміє їх і пішла далі.
Дівчина опублікувала відео, на якому видно, як після цього двоє чоловіків біжать їй услід. Один з нападників, використовуючи нецензурну лайку, кричить на дівчину та ображає її.
При цьому він погрожує волонтерці приходом росіян у місто, які, на його думку, змусять Наталію "розуміти все".
"Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі (ред. – росіяни) і "ви*буть мене і таких, як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто", – поділилася дівчина.
Відео переривається на моменті, де, як стверджує Наталія, чоловік плюнув їй в обличчя. Після цього чоловіки відібрали у волонтерки телефон і почали штовханину, яка переросла в бійку.
Дівчина каже, що отримала гематому та садна на ногах, а також відчувала біль у носі та голові.
"Я була в довгій сукні, з важким рюкзаком і маленькою трояндочкою в одній руці та телефоном – в іншій, оскільки чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували", – зазначила Наталія.
Київські правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Волонтерка вже поділилася з поліціянтами деталями інциденту.
Пізніше Наталія у своїх соцмережах розповіла, що пройшла судово-медичну експертизу, яка має встановити тяжкість побоїв.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який бив і кидався на жінок. Чоловікові призначили психологічну експертизу.