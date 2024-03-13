40% вчителів відчувають дратівливість – під час війни у них посилилися негативні емоції

Психологічний стан учителів погіршився після початку повномасштабної війни, стверджують соціологи. Зокрема 78% опитаних вчителів помітили у себе посилення негативних емоцій, таких як тривога, страх, сум та гнів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ГО "Смарт освіта" у партнерстві з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. У ньому взяли участь 600 учителів.

Крім вищезгаданих емоцій, освітяни також зауважили, що відчувають:

дратівливість – 40% ;

– ; низьку мотивацію до роботи – 31% ;

; низький рівень зосередженості – 28% ;

; вразливість до критики – 23%.

У ході дослідження виявили, що більшість вчителів потребують допомоги. Зокрема 70% сказали, що хочуть покращити свої навички надання психологічної допомоги, як собі, так і учням.

Також школи потребують шкільних психологів (52%). Особливо гострою ця потреба є в східних областях України. Натомість в інших регіонах вона є меншою – 21%.

У селах і селищах 22% опитаних вчителів не мають доступу до якісної допомоги шкільних психологів, порівняно з 21% у містах.

“На питання про те, як поліпшити надання психологічної допомоги, найпопулярніша відповідь – треба розробити чіткий алгоритм для роботи вчителів зі складними випадками.

Ми припускаємо, що вона також сигналізує про потребу в готових рішеннях”, – розповіли соціологи.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники зазначають, що потрібно посилити роботу з практичними психологами, коли вчителі проходитимуть підвищення кваліфікації. Крім того, компенсувати потребу в шкільних психологах.

Важливо, що пригнічений стан вчителів впливає на їхню здатність проводити уроки та створювати наповнення для них. Щоб вирішити цю проблему, пропонують створити адаптовані програми для дистанційного навчання та базу з готовими навчальними матеріалами (презентації, ілюстрації, завдання тощо).

Оскільки з початком повномасштабного вторгнення українські школи перейшли на дистанційну форму навчання, освітяни стверджують, що відчувають більшу втому та виснаження.

"Це просто жах, чесно кажучи. Тому що сама підготовка до уроку займає дуже багато часу, а підготовка до дистанційного забирає набагато більше часу.

Підбір завдань, відео, презентації, картинки, завдання – все скласти докупи. Щоб дітям сподобався цей урок, то до нього треба підготуватися, ти ж перед дітьми просто не ввімкнеш Zoom і не будеш з ними говорити", – розповіла вчителька української мови та літератури під час інтерв’ю.

Раніше ми розповідали, як вплинула війна на психологічний стан дітей.