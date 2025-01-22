80% українців ідентифікують себе насамперед як громадян України після 2022 року – опитування

Близько 80% українців ідентифікують себе насамперед як громадяни України з 2022 року

Після 2022 року близько 80% українців почали ідентифікувати себе перш за все як громадян України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у вересні-жовтні 2024 року.

Респонденти відповідали на питання, ким вони вважають себе насамперед. Це питання стосувалося того, як люди ідентифікують себе перш за все: як громадяни України, чи як представники локальних або глобальних ідентичностей (наприклад, мешканці конкретного села чи громадяни світу).

Ще на початку 2000-х лише 40% українців вважали себе насамперед громадянами України, а до 2022 року цей показник зріс до 60%. Після початку повномасштабної війни національна ідентифікація досягла рекордних 80%.

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Ці зміни спостерігаються у всіх регіонах України. Так, 80% мешканців Заходу, 82% Центру, 80% Півдня та 77% Сходу вважають себе перш за все громадянами України.

Серед україномовних цей показник складає 81%, а серед російськомовних – 75%.

Джерело: KMIS

При цьому 96% мешканців Заходу, 93% Центру, 90% Півдня і 88% Сходу мають негативне ставлення до агресії з боку Росії.

У дослідженні також було порушено питання, хто належить до української нації. Більшість респондентів вважають людину частиною української нації, якщо вона любить Україну та засуджує російську агресію, незалежно від її етнічного походження чи мови спілкування.

Опитування проводилося серед 2004 респондентів по всій території, підконтрольній українському уряду, і охоплювало людей різного віку, етнічного походження та мовних уподобань.

Статистична похибка такої вибірки за звичайних умов не перевищує 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни додається систематичне відхилення.

Раніше ми розповідали історії українців, які зрікаються російської мови й переходять на державну.