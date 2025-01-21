Як українці ставляться до російськомовних, біженців, ВПО та співгромадян в окупації? Опитування

32% опитаних мають упереджене ставлення до українців, які є росіянами за національністю

Переважна більшість українців толерантно ставляться до внутрішньо переміщених осіб і співгромадян, які виїхали за кордон після початку війни.

Водночас лише менше половини (40,7%) готові допустити в своє оточення людей, які після повномасштабного вторгнення опинилися на окупованих територіях. А 49% опитаних готові мати російськомовних у найближчому соціальному колі.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні, яке провели в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Фото: КМІС

Як українці ставляться до російськомовних громадян?

Соціологи КМІС відзначили, що 83% опитаних готові допустити російськомовних українців у своє оточення чи погоджуються з тим, що такі співгромадяни мають жити в Україні.

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Натомість за підрахунками дослідників, ксенофобне ставлення до російськомовних громадян мають 17% опитаних.

Як українців ставляться до біженців?

Дослідники виявили, що менше половини опитаних (47%) ставляться толерантно до українців, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Тобто менше половини учасників дослідження погодилися із тим, що могли би допустити цю категорію співгромадян до кола своєї родини, друзів, сусідів чи колег.

Ще майже 40% опитаних згодні, щоб біженців поверталися в Україну. Загалом прихильне ставлення до цієї категорії українців висловили 87% учасників дослідження.

Однак 13% опитаних заявили, що воліли б не пускати до України тих, хто покинув країну внаслідок війни.

"Ми вивчали ставлення до біженців в цілому і до окремих категорій. У цілому 90% українців з розумінням ставляться до них і не засуджують", – зауважили автори дослідження.

Яке в українців ставлення до внутрішньо переміщених осіб?

Серед опитаних українців майже 58% готові допустили ВПО до свого оточення. Ще 35% погодилися з думкою, що співгромадяни, які вимушено змінили місце проживання, мають жити в Україні (загалом 93%).

Дослідники назвали ситуацію зі ставленням до внутрішньо переміщених осіб "цілком сприятливою", адже учасники опитування ставляться до цієї групи краще, ніж до інших.

Яке ставлення українців до співгромадян, які опинилися в окупації?

Результати опитування демонструють, що 40,7% учасників дослідження однозначно погодилися допустити в свою родину, коло друзів, сусідів чи колег українців, які опинилися на окупованій території після 24 лютого 2024 року.

Ще 44,6% опитаних погодилися, що громадяни в окупації мають жити в Україні, тож загалом позитивне ставлення до цієї категорії мають 85% учасників дослідження.

"У цілому ж ситуація зі ставленням до громадян на окупованих територіях поки що виглядає більш-менш задовільною, але вимагає постійного моніторингу і уваги. Це один з факторів, які впливають на шанси України повернути окуповані території і українських громадян", – важають соціологи.

Яке ставлення до українців, які є росіянами за національністю?

За спостереженнями авторів дослідження, серед груп, ставлення до яких вивчали в опитуванні, українці найгірше ставляться саме до цієї категорії.

У своє оточення росіян за національністю готові допустити 39% учасників, а ще 29% погоджуються, що вони мають жити в Україні.

При цьому ксенофобне ставлення до росіян мають 32% учасників дослідження.

Порівняно з результатами опитування 2023 року, ставлення до цієї категорії дещо покращилося – на 10% більше опитаних тепер готові мати росіянина за національністю в найближчому соціальному колі, а кількість тих, хто має до них ксенофобне ставлення, зменшилася на 7%.

Водночас загальне ставлення до інших категорій людей із 2023 року змінилося незначуще, додали фахівці КМІС.

Опитування проводили фахівці Київського міжнародного інституту соціології впродовж вересня-жовтня 2024 року. У дослідженні взяли участь 989 респондентів віком понад 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території, зокрема ВПО.

Дослідження проводили за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса в адаптованій версії української соціологині Наталії Паніної. За цим підходом, учасники опитування мають відповісти, наскільки близькі стосунки з кожному з груп вони можуть допустити. Так фахівці визначають соціальну дистанцію або рівень упереджень.

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