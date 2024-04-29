"Тріумфальна перемога": 10-річний хлопчик з Трускавця став чемпіоном світу зі швидких шахів

Олексій Наконечний з Трускавця став чемпіоном світу з рапіду у своїй віковій категорії

ВИПРАВЛЕНО 30.04.2024

10-річний Олексій Наконечний з Трускавця переміг на чемпіонаті світу зі швидких шахів (рапіду) в Албанії.

Олексій став переможцем у швидких шахах серед учасників до 10 років, набравши 9 очок з 11 можливих, повідомила Львівська обласна шахова федерація.

Юного переможця готував тренер Андрій Зазуляк та батько хлопчика Ігор Наконечний. На змаганнях його також супроводжувала мама, Олена Пономарьова.

Інший учасник зі Львівщини, Лук’ян Гузела, отримав срібло у віковій категорії до 8 років, і фінішував з результатом 9,5 з 11 очок.

Хлопця готували тренери Львівської шахової академії Назар Фірман і Богдан Лозинський.

Батько Олексія Ігор Наконечний розповів "УП. Життя", що його син – дворазовий чемпіон України в шахах класичних та блискавичних, віцечемпіон України в шахах швидких, чемпіон Європи в шахах швидких у складі команди, віцечемпіон Європи в шахах блискавичних, а тепер – ще й чемпіон світу у швидких шахах.

У юному віці Олексій брав участь у численних змаганнях в Україні та за кордоном, був чемпіоном Європейської юнацької шахової ліги націй тощо. Хлопчика уже привітали з новим "золотом", зокрема, у Трускавецькій міськраді.



Чемпіонат світу з шахів у вікових категоріях 8, 10 і 12 років пройшов в албанському Дюрресі Львівська обласна шахова федерація

"Олексій – талановитий і успішний гравець. На його рахунку багато вдалих виступів на Всеукраїнських та Європейських чемпіонатах.

Сьогодні ж хлопець довершив свою стрімку спортивну кар’єру першістю на World Cadet Rapid & Blitz Championships 2024 – Rapid Open 10

Від усієї громади вітаємо юного шахіста з тріумфальною перемогою! Він підніс український прапор на п’єдестал і прославив своє рідне місто – Трускавець на весь світ!", – привітала Олексія міська влада.

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Важливо: У першій версії цього матеріалу ми зазначили, що Олексію Наконечному 9 років. Пізніше батько хлопчика уточнив, що йому 10. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку!