Марафон у 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи
Нігерієць Тунде Онакойя грав у шахи протягом 60 годин безперестанку, що перевершило попередній світовий рекорд на 4 години.
29-річний Тунде розпочав грати на Таймс-сквер у Ньо-Йорку (США) 17 квітня. Раніше чоловік повідомив, що під час відповідного марафону сподівається зібрати 1 мільйон доларів для підтримки освіти дітей по всій Африці, повідомляють CNN та The Washington Post.
Нігерієць, який грав разом із іншим шахістом – Шоном Мартінезом, мав 5-хвилинну перерву кожну годину. Іноді він грав довше і сумував час для відпочинку. Під час марафону чоловік лише пив воду та їв традиційну західноафриканську страву з рису.
У перші 20 годин йому вдалося зібрати 22 тисячі доларів.
Шаховий чемпіон націлився на безперервну гру протягом 58 годин, але не зупинився на цьому і 20 квітня закінчив марафон на 60-ти годинах.
Наразі організація Книги рекорднів Гіннеса публічно не прокоментувала марафон Онайкойї. Зазначають, що часом минають тижні, перш ніж новий рекорд отримає офіційне підтвердження.
Марафон привернув значну увагу в Нігерії, де подію транслювали навіть на цифрових рекламних щитах. Чемпіон дякував співвітчизникам за підтримку.
"Я не матиму змоги використовувати свій телефон найближчі 2 дні, тому я не зможу побачити жодне з ваших повідомлень чи дописів. Але я дякую вам від щирого серця, дякую вам за підтримку", – сказав Онакойя в одній із перев між грою.
Тунде в мережі подякував і своєму колезі.
"Любий Шоне, без тебе не було би жодного світового рекорду. Разом протягом 60 годин ми, долаючи конкуренцію, показували світові, що означає справжня співпраця. Ми підтримували один одного у важкі моменти як морально, так і фізично", – написав він.
У 2018 році чоловік заснував організацію Chess in Slums Africa, метою якої є підтримка дитячої освіти на континенті. Наразі понад 10 мільйонів дітей шкільного віку не відвідують шкіл в країнах Західної Африки – це найвищий показник у світі.
Чи вдалось Тунде Онакойї зібрати під час марафону необхідну суму, наразі не повідомляється.
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