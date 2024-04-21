Марафон у 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи

Нігерієць Тунде Онакойя грав у шахи протягом 60 годин безперестанку, що перевершило попередній світовий рекорд на 4 години.

29-річний Тунде розпочав грати на Таймс-сквер у Ньо-Йорку (США) 17 квітня. Раніше чоловік повідомив, що під час відповідного марафону сподівається зібрати 1 мільйон доларів для підтримки освіти дітей по всій Африці, повідомляють CNN та The Washington Post.

Нігерієць, який грав разом із іншим шахістом – Шоном Мартінезом, мав 5-хвилинну перерву кожну годину. Іноді він грав довше і сумував час для відпочинку. Під час марафону чоловік лише пив воду та їв традиційну західноафриканську страву з рису.

У перші 20 годин йому вдалося зібрати 22 тисячі доларів.

Шаховий чемпіон націлився на безперервну гру протягом 58 годин, але не зупинився на цьому і 20 квітня закінчив марафон на 60-ти годинах.

Наразі організація Книги рекорднів Гіннеса публічно не прокоментувала марафон Онайкойї. Зазначають, що часом минають тижні, перш ніж новий рекорд отримає офіційне підтвердження.

56 hours later, Tunde Onakoya isn’t slowing down. pic.twitter.com/aYJM3BSdxC — 🐬 @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) April 19, 2024

Марафон привернув значну увагу в Нігерії, де подію транслювали навіть на цифрових рекламних щитах. Чемпіон дякував співвітчизникам за підтримку.

"Я не матиму змоги використовувати свій телефон найближчі 2 дні, тому я не зможу побачити жодне з ваших повідомлень чи дописів. Але я дякую вам від щирого серця, дякую вам за підтримку", – сказав Онакойя в одній із перев між грою.

Тунде в мережі подякував і своєму колезі.

"Любий Шоне, без тебе не було би жодного світового рекорду. Разом протягом 60 годин ми, долаючи конкуренцію, показували світові, що означає справжня співпраця. Ми підтримували один одного у важкі моменти як морально, так і фізично", – написав він.

У 2018 році чоловік заснував організацію Chess in Slums Africa, метою якої є підтримка дитячої освіти на континенті. Наразі понад 10 мільйонів дітей шкільного віку не відвідують шкіл в країнах Західної Африки – це найвищий показник у світі.

Чи вдалось Тунде Онакойї зібрати під час марафону необхідну суму, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у лютому 2024 року 8-річний хлопчик Із Сінгапуру обіграв гросмейстра.