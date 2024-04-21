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Марафон у 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи

Анна Коваленко — 21 квітня, 18:19
Марафон у 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи
Загалом чоловік провів 60 годин за грою в шахи.
tunde_onakoya/Instagram

Нігерієць Тунде Онакойя грав у шахи протягом 60 годин безперестанку, що перевершило попередній світовий рекорд на 4 години.

29-річний Тунде розпочав грати на Таймс-сквер у Ньо-Йорку (США) 17 квітня. Раніше чоловік повідомив, що під час відповідного марафону сподівається зібрати 1 мільйон доларів для підтримки освіти дітей по всій Африці, повідомляють CNN та The Washington Post.

Нігерієць, який грав разом із іншим шахістом – Шоном Мартінезом, мав 5-хвилинну перерву кожну годину. Іноді він грав довше і сумував час для відпочинку. Під час марафону чоловік лише пив воду та їв традиційну західноафриканську страву з рису.

У перші 20 годин йому вдалося зібрати 22 тисячі доларів.

Шаховий чемпіон націлився на безперервну гру протягом 58 годин, але не зупинився на цьому і 20 квітня закінчив марафон на 60-ти годинах.

Наразі організація Книги рекорднів Гіннеса публічно не прокоментувала марафон Онайкойї. Зазначають, що часом минають тижні, перш ніж новий рекорд отримає офіційне підтвердження.

Марафон привернув значну увагу в Нігерії, де подію транслювали навіть на цифрових рекламних щитах. Чемпіон дякував співвітчизникам за підтримку.

"Я не матиму змоги використовувати свій телефон найближчі 2 дні, тому я не зможу побачити жодне з ваших повідомлень чи дописів. Але я дякую вам від щирого серця, дякую вам за підтримку", – сказав Онакойя в одній із перев між грою.

Тунде в мережі подякував і своєму колезі.

"Любий Шоне, без тебе не було би жодного світового рекорду. Разом протягом 60 годин ми, долаючи конкуренцію, показували світові, що означає справжня співпраця. Ми підтримували один одного у важкі моменти як морально, так і фізично", написав він.

У 2018 році чоловік заснував організацію Chess in Slums Africa, метою якої є підтримка дитячої освіти на континенті. Наразі понад 10 мільйонів дітей шкільного віку не відвідують шкіл в країнах Західної Африки – це найвищий показник у світі.

Чи вдалось Тунде Онакойї зібрати під час марафону необхідну суму, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у лютому 2024 року 8-річний хлопчик Із Сінгапуру обіграв гросмейстра.

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