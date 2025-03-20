Дитбудинки спеціально утримують вихованців, щоб отримувати більше фінансування – розслідування

90% коштів, які виділяють на інтернати, до дітей не доходять – розслідування

Розслідування показало, що 90% коштів, виділених на утримання дітей у дитбудинках, насправді витрачають на обслуговування закладів.

Інтернати спеціально утримують якомога більше вихованців, щоб отримати краще фінансування.

Про це йдеться у матеріалі незалежного антикорупційного центру NGL.media.

Згідно з інформацією від Національної соціальної сервісної служби, у дитячих інтернатах цілодобово перебувають понад 25,6 тисячі вихованців.

У 2024 році уряд виділив майже 11,4 мільярда гривень на діяльність понад 700 дитбудинків. Отже, на утримання однієї дитини витрачають понад 37 тисяч гривень на місяць.

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Так, тогорічний бюджет Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, ситуація навколо якого набула розголосу восени 2024 року після повідомлень про сексуальне насильство та жорстоке поводження з вихованцями, складав 14,24 мільйона гривень.

З розрахунку на 50 вихованців – це близько по 24 тисяч гривень на місяць на кожного. Проте останні три місяці там проживали близько 20 дітей, що дорівнює майже 50 тисячам гривень на дитину щомісячно.

"Без сумніву, за такі гроші можна забезпечити хорошу освіту, якісну медичну підтримку і закрити базові потреби. Але насправді 90% грошей просто не доходять до дітей, а витрачаються на комунальні послуги та зарплати персоналу", – зазначають розслідувачі.

Менш ніж п'ять тисяч дітей в інтернатах, які перебувають у них цілодобово, є сиротами та позбавленими батьківського піклування.

Інші ж мають батьків і потребують соціальної підтримки. Однак такі діти потрібні самим інтернатам, фінансування яких залежить від кількості учнів, стверджують журналісти.

"Більшість дітей в інтернатах не мають статусу, тобто їх неможливо всиновити. Кілька років тому це було 90% дітей, зараз трохи менше, але не суттєво.

Проблема в тому, що інституційні заклади зацікавлені у такій ситуації, бо є діти – є фінансування. При цьому в них є всі інструменти, щоб дитина швидше була всиновлена. Наприклад, якщо дитину довгий час не відвідують рідні, директор має право подати позовну заяву до суду із запитом щодо позбавлення батьків прав", – розповів Леонід Лебедєв, засновник благодійної організації "Зміни одне життя".

За даними служби у справах дітей Львівської ОВА, за останні чотири роки з Великолюбінського інтернату на ту чи іншу сімейну форму виховання влаштували лише 11 дітей.

На думку голови Офісу дітей та молоді "ДІйМО" при Міністерстві соціальної політики Кирила Невдохи, більшість закладів "штучно" утримують дітей. Зокрема, такий випадок виявили під час моніторингового візиту до притулку, що розташований на Левандівці у Львові.

Діти, яких після початку повномасштабної війни евакуювали до притулку із Запорізької області, перебували там понад рік. Однак їхнє перебування не мало перевищувати 90 днів.

Раніше ми публікували статистику смертності дітей в інтернатах. Серед основних причин – набряк головного мозку та легень, легенева, мозкова, серцева, дихальна, церебральна чи поліорганна недостатності, а також вроджені вади органів.