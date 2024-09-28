Директор "хизувався безкарністю": у реабілітаційному центрі на Львівщині, ймовірно, знущалися з дітей

Вихованців закладу перевезли в більш безпечне місце

Доповнено 28.09.24 о 16:05

Працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині, ймовірно, регулярно вчиняли насилля над вихованцями.

Про це стало відомо за результатами візиту до закладу уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів.

У центрі провели моніторинговий візит – його вихованці засвідчили про те, що регулярно потерпають від насилля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження лише після розголосу та звернення омбудсмена.

За словами омбудсмена, в цьому навчально-реабілітаційному центрі проживають "найвразливіші категорії дітей":

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сироти;

ті, хто був позбавлений батьківського піклування;

ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах;

ті, хто мають особливі освітні потреби.

Під час візиту діти та випускники інтернату повідомили про те, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

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"Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "Із тебе нічого доброго не вийде", – розповідає Дмитро Лубінець.

Відповідно працівники закладу ставилися до вихованців як "хворих" та "неадекватних".

В громадські організації "Українська мережа за права дитини", члени яких брали участь у моніторинговому візиті, додали, що діти скаржилися на побиття залізним прутом дружиною директора, яка також працює в закладі.

Крім того, вихованці центру не отримували достатньої кількості їжі.

"Якщо коротко підсумувати наші спостереження під час моніторингового візиту, то діти перебувають у стресовому стані, перелякані, на них чиниться постійний моральний тиск з боку дорослих. Діти не мають прикладу здорового спілкування з ними з боку персоналу. У закладі інтереси та потреби дитини на останньому місці. Про базові потреби дітей не дбають абсолютно", – оцінила стан вихованців команда психологів, що працювала з ними.

Останні шість місяців діти та інші в їхніх інтересах зверталися за допомогою до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак їхні зусилля були марними, оскільки уповноважені особи не реагували на заяви.

Своєю чергою директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв’язками". Чоловік нібито погрожував волонтерським організаціям, які намагалися допомогти дітям.

"За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – говорить Дмитро Лубінець.

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За результатами візиту, дорослі звернулися до правоохоронців та прокуратури, аби ті почали документувати факти порушення прав дітей. У результаті цього розпочали кримінальне провадження, зокрема за сексуальне насилля – ч. 3 ст. 153 КК України.

Наразі всіх вихованців закладу перемістили в більш безпечне місце.

"Першочергово має спрацювати принцип невідворотності покарання осіб, які заподіяли шкоду та порушили права дітей, на захисті яких має стояти держава. І моя головна мета – забезпечити безпеку дітей та їх віру у справедливість.

Це все повинно відбуватися з повагою до дитини та втілення принципів правосуддя, дружнього до дитини", – заявив уповноважений з прав людини.

ДОПОВНЕНО. На інформацію про ймовірне насилля над дітьми відреагував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зауважив, що на час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від виконання обов’язків.

"На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА. Львівська обласна державна адміністрація повністю сприяє розслідуванню. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування", – йдеться в його повідомлення.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про випадок сексуального насилля над 12-річним хлопчиком на Полтавщині.

До відповідальності притягнули батьків двох з трьох кривдників – їм призначили штраф.

Виявилося, що подія сталася ще в середині червня, однак правоохоронні органи про це факт дізналися лише 5 серпня. Правоохоронці розпочали розслідування сексуального насилля лише наприкінці серпня.

Згодом чотирьох правоохоронців відсторонили від роботи.

Примітка: текст оновлено. Додано реакцію голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.