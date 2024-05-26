98-річна жінка, яка самотужки вийшла з окупації, отримала посвідчення почесної начальниці поїзда

Надія Степанівна 40 років працювала провідницею на Донецькій залізниці.

98-річна Лідія Степанівна, яка подолала шлях у майже 10 кілометрів, аби перейти з окупованого Очеретиного на підконтрольну Україні територію, отримала…

Виявилося, що жінка протягом 40 років працювала провідницею на Донецькій залізниці, розповіли в "Укрзалізниці".

"Ми одразу відчули знайому залізність, перевірили – і не схибили", – зазначили у повідомлення.

Крім того, жінка отримала від "Укрзалізниці" посвідчення почесної начальниці поїзда під номером 111/112, який раніше їздив маршрутом з Києва до Авдіївки через рідне для Лідії Степанівни Очеретине.

Також представники залізниці передали пані Лідії букетів квітів від онука. Чоловік продовжує родинну справу – працює провідником дипломатичних рейсів.

"Вона щиро мріє повернутися. Тепер тільки поїздом – слідом за ЗСУ!" – написали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, наприкінці квітня Лідія Степанівна подолала майже 10 кілометрів під обстрілами, аби вийти з тимчасово окупованої території. Жінка була змушена покинути рідне Очеретяне, що на Донеччині, після того, як російські військові зруйнували її будинок.

Раніше 88-річний мешканець того ж населеного пункту самостійно вибрався на підконтрольну Україні територію під вогнем бойових дій. Перед цим росіяни відібрали в чоловіка українських паспорт.