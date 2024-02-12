На візку через 5 країн: з окупації повернули 80-річну жінку, яка не хотіла брати паспорт РФ
З тимчасово окупованого села на Донеччині повернули 80-річну Антоніну, яка не могла евакуюватися через проблеми зі здоров’ям.
Шлях жінки додому проліг через п'ять країн, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
З проханням допомогти повернути маму до Офісу омбудсмана звернулася донька Антоніни.
Вона розповіла, що її мама не може самостійно пересуватися, тому не змогла евакуюватися. Родичів або знайомих, які б за нею доглядали, там не залишилося.
|Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець
Антоніна відмовилася отримувати російський паспорт, через що залишилася без "пенсії", зазначила її донька.
Літню жінку вивезли волонтери, які спеціально для цього придбали для неї візок і ходунки. Рідний дім в окупованому селі Антоніна залишила 24 січня.
"Маршрут жінки пролягав через тимчасову окуповану територію Донецької області та території Росії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі", – повідомив Дмитро Лубінець.
Він додав, що 4 лютого Антоніна зустрілася з донькою у Львові. Наразі вони перебувають у Києві.
Раніше ми повідомляли, що викрадена дівчинка, яку "вдочерив" російський політик, має брата, однак де він – невідомо.
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