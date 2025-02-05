Адміністрація Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО

В адміністрації президента Дональда Трампа переглянуть участь США в ЮНЕСКО – Організації ООН з питань освіти, науки і культури.

Білий дім прагне переглянути співпрацю з міжнародними організаціями, а також конвенції та договори на предмет радикальних або антисемітських настроїв, йдеться у повідомленні адміністрації США.

"ООН з прав людини захищала порушників прав людини, дозволяючи їм використовувати організацію, щоб захистити себе від контролю, тоді як ЮНЕСКО продемонструвала неспроможність реформувати себе, постійно демонструвала антиізраїльські настрої протягом останнього десятиліття та не змогла вирішити занепокоєння щодо зростаючої заборгованості", – зауважують у Білому домі.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп підписав указ про повторний вихід країни з Ради ООН з прав людини та про припинення фінансування Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA).

Як повідомляє "Голос Америки", Дональд Трамп уже припиняв фінансування UNRWA, виводив Сполучені Штати з Ради ООН з прав людини (UNHRC) та ЮНЕСКО за свого першого президентського терміну.

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