AGA.TE jewelry studio та художниця Аліна Гаєва презентують колекцію "Сад життя"

Ювелірна студія AGA.TE у співпраці з художницею Аліною Гаєвою представляє лімітовану колекцію прикрас "Сад життя", що є результатом діалогу між візуальним мистецтвом, історією та сучасною ювелірною формою.

В основі "Саду" лежить Дерево Життя — поширений архетип, який зустрічається в багатьох світових міфологіях, релігійних і філософських традиціях. Це один із найдавніших українських символів, закладений в основу світогляду наших предків. Для них воно втілювало космічний порядок на противагу хаосу та представляло джерело життя та всього живого. Дерево Життя — це стилізоване усвідомлення єдності всіх форм творіння, прямого зв'язку між небом, землею і підземним світом.

Серія графічних та живописних робіт "Сад життя" – це поєднання форми з тонкою каліграфією, живопису з унікальним колоритом, переосмисленою та стилізованою інтерпретацією візерунків вишивки з одягу козацької старшини в стилі Українського бароко Чернігівщини (XVII–XVIII ст.); з обрядових рушників з колекції Дмитра Яворницького (Дніпропетровщина, XVIII ст.); з рушників Східного Поділля (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.). Серія "Сад Життя" - це мистецька інтерпретація художниці Аліни Гаєвої традиції давнього минулого, що торує шлях українській орнаментиці майбутніх поколінь.

В основі колекції - інтерпретація візерунків старовинної вишивки В основі колекції - інтерпретація візерунків старовинної вишивки В основі колекції - інтерпретація візерунків старовинної вишивки В основі колекції - інтерпретація візерунків старовинної вишивки

Трансформувалася ця інтерпретація у форму, яка стає фізичною частиною щоденного життя - в ювелірні прикраси. Це поєднання матеріального (золота, срібла, каміння) з нематеріальним — ідеєю, що живе в кожному з нас, це код, коріння, що тягнеться в минуле й гілки, що проростають у майбутнє.

У кожній прикрасі — не лише робота ювелірів, а й внутрішній жест: згадати, відчути, передати. Вона створена для тих, хто цінує глибину в деталях і шукає краси, що має значення.

Альона Заворотня, співзасновниця AGA.TE: "Сьогодні об'єднання різних видів мистецтва стає не лише проявом креативності, а й потужним інструментом збереження культурної спадщини. Співпраця з Аліною Гаєвою відкриває новий вимір у переосмисленні української історії, де кожна прикраса з колекції "Сад життя" — це частина діалогу мистецтва у всіх його формах, відлуння минулого, що проростає в майбутнє".