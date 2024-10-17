Випадок агресії щодо вчительки на Хмельниччині: педагогиня не має претензій до учениці

Агресивна поведінка учениці щодо вчительки на Хмельниччині: педагогиня не має претензій

Днями у мережі розповсюдили відео з Хмельниччини, на якому учениця б’є вчительку, поки та намагається її стримати.

У Службі освітнього омбудсмена з’ясували, що дівчина потребує інклюзивного навчання через свої особливості, а тому педагогиня не має ніяких претензій до неї, повідомили на Facebook-сторінці установи.

Як розповідала начальниця відділу медіа та аналітики Офісу освітнього омбудсмена Надія Лещик, відео зняли у Летичівському ліцеї №1, що на Хмельниччині.

На ньому видно, як учениця хапала вчительку за волосся та била її ногами. Інші школярі спокійно знімали це на камеру. Лише через декілька хвилин вони відтягнули дівчину від вчительки.

Вчителька намагалася стримувати ученицю Скріншот з відео, Надія Лещик/Facebook

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У Службі освітнього омбудсмена з’ясували, що педагогиня здійснювала самооборону. При цьому вона не перевищила межі оборони та діяла професійно, намагаючись словесно заспокоїти ученицю.

Батьки дівчини повідомили, що мають намір перевести її на інклюзивне навчання, тому готують документи для проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Зважаючи на особливості учениці, вчителька не має претензій ні до батьків дівчини, ні до неї самої.

"Просимо педагогів бути уважними до здоров’я, психологічного та психічного стану дітей, звертати увагу на тривожні ознаки, а батьків здобувачів освіти закликаємо вчасно звертатися до лікарів.

Рекомендуємо батькам звертатися до Інклюзивно-ресурсних центрів, проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, щоб заклад освіти мав змогу організовувати інклюзивне навчання", – зазначили у Службі освітнього омбудсмена.

Нагадаємо, на Волині вчителька фізики висипала на голову школярці пачку снеків. Жінку нібито обурило, що вона їла під час уроку. Батьки дівчини звернулися до поліції.