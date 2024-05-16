На Волині вчителька висипала на голову школярці пачку чипсів: батьки звернулися до поліції

На Волині вчителька висипала на голову учениці пачку чипсів: школярка нібито їла на уроці

У селищі Іваничі, що на Волині, вчителька фізики висипала на голову школярці пачку снеків. Жінку нібито обурило, що вона їла під час уроку.

Відео інциденту опублікували в інтернеті, воно швидко "завірусилося" у соціальних мережах.

На ролику видно, як вчителька висипає снеки на волосся дівчинки, а та прикриває голову руками. При цьому інші учні голосно сміються та плескають в долоні, а сама освітянка усміхається.

Під публікацією пишуть, що йдеться про вчительку фізики в Іваничівському ліцеї №1.

У коментарі для "УП. Життя" у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Волинській області розповіли, що батьки дівчинки написали заяву. Наразі вивчають всі деталі та обставини інциденту. Далі правоохоронці вирішуватимуть кого і за що притягти до адміністративної відповідальності.

Поліціянти склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчинок освітянки тягне за собою накладення штрафу або виконання громадських робіт.

Після того, як відео стало популярним, користувачі соцмереж почали активно обговорювати подію. Відтак думки коментаторів розділилися: на тих, які підтримують вчительку, зауважуючи, що школярка сама винна у тому, що сталося, та тих, хто підтримує постраждалу дівчину. Останні заявили, що освітянка не мала права так поводитися і натомість потрібно було вчинити по-іншому.

Крім того, користувачів здивувала поведінка дітей, які спостерігали за цим дійством та при цьому верещали та аплодували.

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