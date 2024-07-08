Що робити, якщо ви опинились під завалами? Поради ЮНІСЕФ і ДСНС

Що робити, якщо ви опинились під завалами

Через масовану ракетну атаку росіян на Україну 8 липня зруйновано чимало будівель. Під завалами деяких із них ще можуть перебувати люди.

Як правильно поводитися, якщо ви опинились у такій пастці? Психологиня Світлана Ройз опублікувала збірку порад.

Алгоритм дій під завалами

Перш за все, треба кликати на допомогу та намагатися додзвонитись 101.

Однак, щоб не погіршити ситуацію, ворушитися не варто.

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Якщо завалило невеликими предметами, можна обережно струсити їх, якщо це не зачепить тих конструкцій, на яких тримається завал.

Варто оглянути себе та оточуючих. У разі поранення – накласти пов'язку, щоб спинити кров.

Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують "хвилину тиші". В цей час треба максимально голосно кликати на допомогу та подавати сигнали:

свистіти;

кричати;

світити ліхтариком;

стукати по батареях чи трубах.

Фахівці рядять розтирати кінцівки та вкритися, щоб уникнути переохолодження. Однак застерігають від використання запальнички чи сірників, бо це може спричинити вибух.

Якщо дитина під завалами сама, треба покликати її, щоб дізнатися, чи вона в свідомості. Варто запитати, чи їй не боляче та чи може вона поворушити пальцями на руках і ногах.

Якщо ви поруч з дитиною, то слід взяти її за руку або обійняти. Також варто запропонувати подихати разом, щоб заспокоїтися та зменшити тривогу.

У випадку, коли під завалами у вас немає води, запропонуйте дитині затримати в роті слину та робити рухи, ніби вона щось жує. Це також допоможе їй заспокоїтись.

Будьте з дитиною на зв'язку – розповідайте історії, згадуйте спільні моменти та нагадуйте, що за вами обов'язково прийдуть рятувальники.