Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обстрілу? Поради ДСНС
У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили, як правильно поводитися людям, які опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу або під завалами.
При проведенні рятувальної операції після російської ракетної атаки 8 липня працівники ДСНС зіштовхнулися з труднощами: доступ до постраждалих об'єктів був ускладненим.
"На перших хвилинах було складно, адже у місті затори і деякі автівки були неправильно припарковані.
Коли рятувальники доїжджали до місця, правоохоронці перекрили його, бо треба було поставити спецмашину біля вододжерела, щоб погасити пожежу", – розповіла Світлана Водолага, керівниця пресслужби ДСНС.
Вона наголошує: перш за все, важливо не перешкоджати роботі ДСНС і правоохоронців, які прибувають на місце події.
Для цього слід:
- поступатися місцем на дорозі, коли їде спецавтомобіль з маячками;
- від’їхати від місця вибуху, щоб звільнити центральну дорогу – по ній їхатимуть рятувальники;
- не сперечатися з правоохоронцями, які приїжджають на місце удару та перекривають дорогу, а натомість варто дослухатися до їхніх порад;
- при паркуванні автівки обов’язково звертати увагу на пожежні гідранти – вони потрібні рятувальникам, щоб загасити вогонь при пожежі.
"Якщо ви припаркуєтесь, а потім кудись підете, то рятувальники змушені будуть витрачати час на пошуки іншого [гідранта – ред.], або на те, щоб перемістити вашу автівку. А це час, який забирає чиєсь життя", – наголосила Світлана Водолага.
Що робити, якщо ви опинилися під завалами
Якщо ви опинилися під завалами, то не варто панікувати, а натомість опанувати себе – у таких випадках за кілька хвилин на місце влучання прибувають рятувальники.
Пані Світлана радить спробувати оцінити свій стан, чи є поранення, чи можете ви поворухнутися.
"Спробуйте надати собі якусь допомогу. Якщо не можете рухатися, то займіть зручне положення. Не треба самостійно рухати чи переміщувати балки – на них може все триматися і впасти на вас", – наголосила речниця ДСНС.
Під час проведення рятувальних робіт рятувальники роблять "хвилину тиші" – це для того, щоб прислухатися до звуків під завалами.
"Якщо ви чуєте, що стихли голоси та техніка, намагайтеся подати сигнал: кричати, стукати. Не треба кричати, коли проводяться роботи. Краще збережіть сили і дочекайтеся, поки не оголосять "хвилину тиші", – зауважила Світлана Водолага.
Якщо при вас є мобільний телефон і він працює, можна зателефонувати на "101". Зазначте, де ви були, коли сталася трагедія. Це допоможе рятувальникам спрогнозувати, де ви можете перебувати.