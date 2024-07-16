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Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обстрілу? Поради ДСНС

Віра Шурмакевич — 16 липня, 13:50
Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обстрілу? Поради ДСНС
У ДСНС розповіли, як поводити себе, опинившись під завалами
ДСНС Києва

У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили, як правильно поводитися людям, які опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу або під завалами.

При проведенні рятувальної операції після російської ракетної атаки 8 липня працівники ДСНС зіштовхнулися з труднощами: доступ до постраждалих об'єктів був ускладненим.

"На перших хвилинах було складно, адже у місті затори і деякі автівки були неправильно припарковані.

Коли рятувальники доїжджали до місця, правоохоронці перекрили його, бо треба було поставити спецмашину біля вододжерела, щоб погасити пожежу", розповіла Світлана Водолага, керівниця пресслужби ДСНС.

Вона наголошує: перш за все, важливо не перешкоджати роботі ДСНС і правоохоронців, які прибувають на місце події.

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Для цього слід:

  • поступатися місцем на дорозі, коли їде спецавтомобіль з маячками;
  • від’їхати від місця вибуху, щоб звільнити центральну дорогу – по ній їхатимуть рятувальники;
  • не сперечатися з правоохоронцями, які приїжджають на місце удару та перекривають дорогу, а натомість варто дослухатися до їхніх порад;
  • при паркуванні автівки обов’язково звертати увагу на пожежні гідранти – вони потрібні рятувальникам, щоб загасити вогонь при пожежі.

"Якщо ви припаркуєтесь, а потім кудись підете, то рятувальники змушені будуть витрачати час на пошуки іншого [гідранта – ред.], або на те, щоб перемістити вашу автівку. А це час, який забирає чиєсь життя", – наголосила Світлана Водолага.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами

Якщо ви опинилися під завалами, то не варто панікувати, а натомість опанувати себе – у таких випадках за кілька хвилин на місце влучання прибувають рятувальники.

Пані Світлана радить спробувати оцінити свій стан, чи є поранення, чи можете ви поворухнутися.

"Спробуйте надати собі якусь допомогу. Якщо не можете рухатися, то займіть зручне положення. Не треба самостійно рухати чи переміщувати балки – на них може все триматися і впасти на вас", – наголосила речниця ДСНС.

Під час проведення рятувальних робіт рятувальники роблять "хвилину тиші" – це для того, щоб прислухатися до звуків під завалами.

"Якщо ви чуєте, що стихли голоси та техніка, намагайтеся подати сигнал: кричати, стукати. Не треба кричати, коли проводяться роботи. Краще збережіть сили і дочекайтеся, поки не оголосять "хвилину тиші", – зауважила Світлана Водолага.

Якщо при вас є мобільний телефон і він працює, можна зателефонувати на "101". Зазначте, де ви були, коли сталася трагедія. Це допоможе рятувальникам спрогнозувати, де ви можете перебувати.

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