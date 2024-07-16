Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обстрілу? Поради ДСНС

У ДСНС розповіли, як поводити себе, опинившись під завалами

У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили, як правильно поводитися людям, які опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу або під завалами.

При проведенні рятувальної операції після російської ракетної атаки 8 липня працівники ДСНС зіштовхнулися з труднощами: доступ до постраждалих об'єктів був ускладненим.

"На перших хвилинах було складно, адже у місті затори і деякі автівки були неправильно припарковані.

Коли рятувальники доїжджали до місця, правоохоронці перекрили його, бо треба було поставити спецмашину біля вододжерела, щоб погасити пожежу", – розповіла Світлана Водолага, керівниця пресслужби ДСНС.

Вона наголошує: перш за все, важливо не перешкоджати роботі ДСНС і правоохоронців, які прибувають на місце події.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього слід:

поступатися місцем на дорозі, коли їде спецавтомобіль з маячками;

від’їхати від місця вибуху, щоб звільнити центральну дорогу – по ній їхатимуть рятувальники;

не сперечатися з правоохоронцями, які приїжджають на місце удару та перекривають дорогу, а натомість варто дослухатися до їхніх порад;

при паркуванні автівки обов’язково звертати увагу на пожежні гідранти – вони потрібні рятувальникам, щоб загасити вогонь при пожежі.

"Якщо ви припаркуєтесь, а потім кудись підете, то рятувальники змушені будуть витрачати час на пошуки іншого [гідранта – ред.], або на те, щоб перемістити вашу автівку. А це час, який забирає чиєсь життя", – наголосила Світлана Водолага.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами

Якщо ви опинилися під завалами, то не варто панікувати, а натомість опанувати себе – у таких випадках за кілька хвилин на місце влучання прибувають рятувальники.

Пані Світлана радить спробувати оцінити свій стан, чи є поранення, чи можете ви поворухнутися.

"Спробуйте надати собі якусь допомогу. Якщо не можете рухатися, то займіть зручне положення. Не треба самостійно рухати чи переміщувати балки – на них може все триматися і впасти на вас", – наголосила речниця ДСНС.

Під час проведення рятувальних робіт рятувальники роблять "хвилину тиші" – це для того, щоб прислухатися до звуків під завалами.

"Якщо ви чуєте, що стихли голоси та техніка, намагайтеся подати сигнал: кричати, стукати. Не треба кричати, коли проводяться роботи. Краще збережіть сили і дочекайтеся, поки не оголосять "хвилину тиші", – зауважила Світлана Водолага.

Якщо при вас є мобільний телефон і він працює, можна зателефонувати на "101". Зазначте, де ви були, коли сталася трагедія. Це допоможе рятувальникам спрогнозувати, де ви можете перебувати.