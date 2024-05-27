Випускниця у 99. Американка закінчила середню школу після 81-річної паузи у навчанні через війну

99-річна Елеанор Моннінгер отримала диплом середньої школи через 81 рік після того, як перервала навчання під час Другої світової війни.

Про це повідомляє The Washington Post.

У 1942 році, коли її брат пішов на війну, Моннінгер була змушена залишити школу, щоб допомагати на сімейній фермі. Вона не змогла закінчити останній клас.

Після завершення війни жінка почувалася "занадто старою", щоб повернутися до школи, і не вбачала у цьому великої користі.

Елеонора Моннінгер зі своїми однокласниками Фото: Andrea Ratermann

Жінка зізналася, що завжди шкодувала про те, що не закінчила школу, і почувала себе вигнанкою, коли її однокласники зібралися на 50-річну зустріч випускників і не запросили її.

"Я не хотіла повертатися до школи, тому що соромилася бути серед цих молодих людей", – сказала вона.

У 2022 році племінник Моннінгер зв'язався з керівником Шкільного округу Макомб і попросив видати тітці диплом. Після перевірки записів та консультацій з представниками Державної ради освіти, керівник шкільного округу вирішив, що жінка може отримати свідоцтво про закінчення середньої школи завдяки своєму військовому внеску.

Свій диплом Моннінгер отримала у присутності майже 150 однокласників, які були на 80 років молодшими за неї.

Так Моннінгер стала однією з перших, хто отримав диплом про середню освіту у такій віковій категорії. Вона зазначила, що було приємно нарешті закінчити школу.

Жінка жартує, що візьме кілька курсів у коледжі, та збирається відвідувати заняття з бальних танців у центрі для літніх людей.

За словами Моннінгер, диплом тепер займає почесне місце у її квартирі.

"Я тримаю його відкритим на столі прямо біля себе. Тепер можу його показувати всім" – сказала вона.

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