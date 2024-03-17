У США виробникам йогуртів дозволили зазначати, що їхні продукти можуть запобігти діабету 2-го типу

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що дозволить виробникам йогурту стверджувати, що їхні продукти можуть запобігти діабету 2-го типу. FDA знайшло "обмежені наукові докази" цього.

Рішення було прийняте у відповідь на петицію, подану компанією Danone North America – виробником йогуртів під брендами Activia, Dannon і Oikos, пише The New York Times.

Відповідно до заяви FDA, на етикетці може бути зазначено, що "регулярне вживання щонайменше трьох порцій йогурту на тиждень може знизити ризик діабету 2-го типу". Цей щотижневий обсяг називають мінімально необхідним, щоб побачити користь.

У своєму рішення FDA послалася на 28 досліджень, які є такими "доказами". Наприклад, у статті 2014 року вчені досліджували три великі групи дорослих американців – загалом майже 200 тисяч осіб. Вони виявили, що ті, хто споживав дві або більше порції йогурту на тиждень, мали на 12% менший ризик виникнення діабету 2-го типу, порівняно з тими, хто їв йогурт рідко.

Однак в дослідженні 2019 року, в якому взяли участь майже 8 тисяч жінок, науковці не виявили істотного зв’язку між вживанням йогурту та запобіганням діабету 2-го типу.

"Йогурт може бути багатим на поживні речовини і частиною здорової дієти. Є деякі докази того, що люди, які їдять його регулярно, мають менший ризик виникнення діабету 2-го типу", – зазначає доктор Френк Ху, професор дієтології та епідеміології в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я.

За його словами, йогурт багатий білком, мінералами та вітамінами. Також, на відміну від більшості інших молочних продуктів, він містить значну кількість живих бактерій, які можуть зменшувати запалення та резистентність до інсуліну.

Однак деякі фахівці виступили проти таких тверджень на упаковках.

"Споживачі можуть не розуміти, що "обмежені докази" означають, що "докази – не дуже переконливі", – каже Бонні Лібман, директорка відділу харчування Центру науки і суспільних інтересів.

Усі дослідження, на які посилається FDA, були спостережними, тобто дослідники спочатку запитували учасників, скільки йогурту вони споживали, а потім відстежували, чи з часом у них розвинувся діабет.

"Такі дослідження не можуть визначити, чи безпосередньо йогурт запобігає діабету 2-го типу, оскільки люди, які їдять йогурт, також можуть мати інші здорові звички, які можуть захистити їх від розвитку хвороби", – пояснює пані Лібман.

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