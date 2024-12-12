Археологи дослідили знайдені рештки трипільців і встановили причину їхньої смерті

У селі Косенівка, що на Черкащині, вчені знайшла 50 фрагментів людських кісток і зубів.

Аналіз останків показав, що ці люди згоріли, йдеться у результатах дослідження, опублікованих у журналі PLOS ONE, пише Popular Science.

Кістки знайшли серед залишків будинку. За оцінками вчених, вони належали щонайменше 7 людям різного віку та статі, четверо з них сильно обгоріли, ймовірно, під час пожежі.

Науковці ретельно дослідили фрагмени кісток під мікроскопом та дійшли висновку, що тіла згоріли після смерті. Але інші особи могли померти від отруєння чадним газом, навіть якщо їм вдалося вибратися з дому.

Згідно з додатковим радіовуглецевим датуванням, один з давніх трипільців не згорів, а ще двоє мали незагоєні травми черепа. Це відкриття викликало багато питань щодо ймовірного насилля, що призвело до смерті.

РЕКЛАМА:

Хімічний аналіз фрагментів кісток і зубів також показав, що трипільці жували зерна та інші рослинні волокна, щоб їх очистити.

Усі знахідки археологів з Косенівки PLOS ONE

"Ці трипільські суспільства покладалися в основному на рослинну дієту, і утримували велику рогату худобу не задля м’яса, а для виробництва молока та удобрення полів", – каже співавторка дослідження, біологічна антропологиня і археологиня з Кільського університету в Німеччині Катаріна Фукс.

Науковиця додала, що останки трипільців викопали кілька десятиліть тому, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Але війна сильно вплинула на роботу археологів та інших експертів, які працюють на об’єктах культурної спадщини.

"Дослідження нашої глибокої історії ніколи не було таким важливим, як сьогодні. Кістки – це не абстрактна річ, а біологічний і хімічний архів людського життя. Навіть найменші фрагменти кістки можуть допомогти нам побачити себе в дзеркалі минулого і, таким чином, розвинути інший погляд на сьогодення, але також і на майбутнє", – зауважила арехологиня.