Кістки лежали у шухляді музею 24 роки: вчені відкрили новий вид тиранозавра у незвичайному місці

Вчені відкрили новий вид тиранозавра, який змінює уявлення про ареал їхнього проживання. До цього його рештки 24 роки лежали у шухляді одного з мексиканських музеїв.

Відкриття описали у статті, опублікованій у науковому журналі Fossil Studies, пише IFLScience.

Новий вид динозаврів назвали Labocania aguillonae. Його рештки з 2000 року лежали у шухляді мексиканського Музею пустелі.

Спершу вченим вони були більше схожі на купу уламків. Однак детальний аналіз показав, що кістки – не просто запасний музейний експонат. Вони належали раніше невідомому представнику тиранозаврів.

Цей рід вважається північноамериканським. Більшість легендарних тиранозаврів – Albertosaurinae або Daspletosaurin – походили з території сучасних Канади та штату Монтана (США). Навіть тиранозавр рекс мешкав переважно на території Монтани та Вайомінгу.

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Лише останнім часом дослідники знайшли декілька видів тиранозаврів далі на південь. Це Teratophoneus curriei (штат Юта), Bistahieversor sealeyi та Tyrannosaurus mcraeensis (Нью-Мексико).

Чим далі на південь, тим менше знахідок представників цього роду. Ймовірно, на півночі більше скам'янілостей, але там також проводилося більше польових робіт, тому легше знайти кістки динозаврів, якщо їх дійсно шукають.

Візуалізація скелета Labocania aguillonae Hector E. Rivera-Sylva, Nicholas R. Longrich/Fossil Studies

Досі у Мексиці знаходили лише один описаний вид у 1974 році. Зараз точаться суперечки про те, наскільки тісно він пов'язаний з іншими тиранозаврами.

Як зазначив співавтор статті Ектор Рівера-Сильва, відкриття L. aguillonae, засноване на стегновій кістці, частинах тазової кістки, хребта і черепа, є "особливо важливим для регіону".

Вчені припускають, що L. aguillonae був порівняно легкої статури, з довгими ногами та великими очима. Ймовірно, він тісно пов'язаний з іншими південними тиранозаврами – L. anomala, B. sealeyi та T. curriei – та належить до групи Teratophonii.

Відкриття окремого виду тиранозавра в мексиканській пустелі може натякнути на більший ареал проживання і різноманітність цих звірів, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю походження астероїда, який 66 мільйонів років тому впав на Землю та спричинив вимирання динозаврів.