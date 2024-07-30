Рідкісна колісниця та набір бронзи: в Італії археологи знайшли гробницю зі 150 артефактами

В італьському місті Корінальдо археологи з Болонського університету виявили нову княжу гробницю, датовану VII століттям до нашої ери.

Серед 150 артефактів найнеочікуванішою знахідкою була двоколісна колісниця, пише Arkeonews.

Вчені припускають, що народ Піцені, який проживав на території сучасних міст Новіларі та Бельмонте, був заможним і торгував із греками ще в VII столітті до нашої ери. Однак у 268 році до нашої ери Рим анексував їхню територію.

Під час розкопок вчені виявили гробницю – квадратну яму розміром приблизно 3,8 метра на 2,2 метра, розташовану у великій круглій канаві діаметром 30 метрів.

В італьському місті Корінальдо археологи знайшли 150 артефактів University of Bologna

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У ній було понад 150 артефактів, серед яких виділялися двоколісна колісниця та престижний набір бронзових предметів.

Цікавими знахідками також були шолом, казан і численні витончено оздоблені ємності, що свідчать про аристократичний спосіб життя того часу.

Науковці також виявили контейнери для їжі та напоїв і посуд для банкетів. Ці артефакти змушують переглянути розпорядок дня та звички видатних членів стародавнього піценського суспільства, кажуть учені.

Найцікавіша серед знахідок – двоколісна колісниця University of Bologna