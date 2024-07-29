Через понад 150 років: у США дослідники знайшли в озері затонулий корабель
В озері Мічиган, що в штаті Вісконсин, США, дослідники виявили уламки майже 40-метрового корабля, який затонув наприкінці XIX століття.
Науковцям Асоціації підводної археології Вісконсина вдалося зробити відкриття за допомогою аналізу історичних джерел та ехолоту бічного сканування високої роздільної здатності, повідомили в установі.
Човен лежав на глибині близько 15 метрів поблизу входу в гавань Алгома озера Мічиган – одного з водойм Великих Американських озер.
"Він пролежав непоміченим більше століття, незважаючи на сотні рибальських човнів, що пропливали там кожного сезону", – розповіли науковці.
Як повідомляють дослідники, майже 40-метрове судно побудували в 1872 році. Його протягом наступних 21 року використовували переважно для торгівлі зерном.
Корабель затонув вранці 30 вересня 1893 року, коли потрапив у шторм посеред озера. Протягом кількох годин сильний вітер та хвилі носили судно.
Зрештою шхуна не витримала натиску погодних умов і затонула. Екіпаж разом із собакою-корабельним талісманом встигли покинути човен до трагедії.
Урятуватися вдалося всім морякам, однак того дня вони втратили свого собаку.
"Я кинув судноплавання через те, що, здається, вода мене більше не любить. Я би краще втратив будь-яку суму грошей, ніж тварину", – сказав опісля 71-річний капітан корабля.
Судно не зберегло свого цілісного стану – його борти випали назовні після обвалення палуби.
Водночас на шхуні залишилося деяке палубне обладнання, як-от два гігантські якорі, ручні насоси, носова брашпиль (лебідка для підйому якорів) та кабестан (коловорот для зміни положення якорів, швартування чи підняття багажу).
Науковці створили 3D-фотограмметричну модель місця затонулого корабля, що демонструє рідкісний внутрішній вигляд незвичної ступінчастої конструкції.
Наразі Асоціація підводної археології працює над тим, щоб додати знайдене судно до Національного реєстру історичних місць.
Раніше в Балтійському морі польські водолази знайшли затонулий вітрильник XIX століття, на борту якого було понад 100 запечатаних пляшок алкоголю та коштовної мінеральної води.