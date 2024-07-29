Через понад 150 років: у США дослідники знайшли в озері затонулий корабель

В озері Мічиган, що в штаті Вісконсин, США, дослідники виявили уламки майже 40-метрового корабля, який затонув наприкінці XIX століття.

Науковцям Асоціації підводної археології Вісконсина вдалося зробити відкриття за допомогою аналізу історичних джерел та ехолоту бічного сканування високої роздільної здатності, повідомили в установі.

Човен лежав на глибині близько 15 метрів поблизу входу в гавань Алгома озера Мічиган – одного з водойм Великих Американських озер.

Асоціація підводної археології Вісконсина Асоціація підводної археології Вісконсина Асоціація підводної археології Вісконсина

"Він пролежав непоміченим більше століття, незважаючи на сотні рибальських човнів, що пропливали там кожного сезону", – розповіли науковці.

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Як повідомляють дослідники, майже 40-метрове судно побудували в 1872 році. Його протягом наступних 21 року використовували переважно для торгівлі зерном.

Корабель затонув вранці 30 вересня 1893 року, коли потрапив у шторм посеред озера. Протягом кількох годин сильний вітер та хвилі носили судно.

Зрештою шхуна не витримала натиску погодних умов і затонула. Екіпаж разом із собакою-корабельним талісманом встигли покинути човен до трагедії.

Урятуватися вдалося всім морякам, однак того дня вони втратили свого собаку.

"Я кинув судноплавання через те, що, здається, вода мене більше не любить. Я би краще втратив будь-яку суму грошей, ніж тварину", – сказав опісля 71-річний капітан корабля.

Судно не зберегло свого цілісного стану – його борти випали назовні після обвалення палуби.

Водночас на шхуні залишилося деяке палубне обладнання, як-от два гігантські якорі, ручні насоси, носова брашпиль (лебідка для підйому якорів) та кабестан (коловорот для зміни положення якорів, швартування чи підняття багажу).

Науковці створили 3D-фотограмметричну модель місця затонулого корабля, що демонструє рідкісний внутрішній вигляд незвичної ступінчастої конструкції.

Наразі Асоціація підводної археології працює над тим, щоб додати знайдене судно до Національного реєстру історичних місць.

Раніше в Балтійському морі польські водолази знайшли затонулий вітрильник XIX століття, на борту якого було понад 100 запечатаних пляшок алкоголю та коштовної мінеральної води.