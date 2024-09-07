У Японії на руїнах палацу археологи виявили найстарішу таблицю множення: їй близько 1300 років

Вона є частиною більшої таблиці множення, яка датується кінцем VII – початком VIII століття

Смужка дерева, знайдена на руїнах палацу Фудзівара в японській префектурі Нара, виявилася частиною найстарішої таблиці множення Японії. Її вік – приблизно 1300 років.

Про це відкриття оголосив Національний науково-дослідний інститут культурних цінностей Нари, повідомляє Arkeonews.

Палац Фудзівара – це залишки стародавньої столиці, розташованої в околицях Такадоно-чоу та Дайго-чоу в місті Кашіхара. Її збудували 704 року під впливом китайської суспільно-політичної системи – за її зразком у VIII столітті в Японії розпочався курс реформування країни.

Дерев’яну смужку розміром 16,2 см на 1,2 см археологи знайшли в 2001 році. І лише тепер вони дійшли висновку, що це – фрагмент більшої таблиці множення, яка датується кінцем VII – початком VIII століття, йдеться в бюлетені Національного дослідницького інституту Нари.

Вважається, що в той час її використовували в урядових установах та інших місцях. На думку вчених, це одна з найстаріших дерев’яних табличок у Японії, яка містить практичний список таблиць множення.

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Під інфрачервоним світлом на дерев’яній табличці видно такі написи:

9 х 9 = 81

4 х 9 = 36

6 х 8 = 48

Усі вони були зроблені ієрогліфами.

Діаграма починається з дев’ятикратної таблиці з п’ятьма рівняннями, написаними горизонтально в одному рядку. На початковому етапі дослідження лише частина таблиці множення була розбірливою.

"Якби таблиця множення була цілою, для запису усіх рівнянь вона мала б мати 33 сантиметри в довжину.

Спочатку я думала, що японські таблиці множення мають лише 2-3 рівняння на рядок, тож була щиро здивована, знайшовши кількість, подібну до тих, що є в Китаї та Кореї", – сказала Кунія Кувата, головна наукова співробітниця Національного науково-дослідного інституту культурних цінностей Нари.

Таблиці, знайдені раніше в Японії, складалися з двох-трьох рядків. Однак цей п’ятирядковий стиль, як припускають вчені, відповідає таблицям китайських династій Цинь і Хань, які існували приблизно з III століття до нашої ери до III століття нашої ери.

І хоча використання письмових символів у таблиці множення підтверджене артефактами, датованими кінцем VII століття, дослідники не виключають, що вона була створена в період Кофун – з середини III до VII століття.

Крім того, вчені стверджують, що її могли використовувати для проектування культових курганів, пов’язаних із тим періодом, а також для підрахунку робочих днів чиновників або цифр, пов’язаних із податками.

Раніше у турецькій гробниці виявили рідкісну табличку часів Візантії.