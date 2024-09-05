Оберіг від зла: у турецькій гробниці виявили рідкісну табличку часів Візантії

Турецькі археологи виявили незвичайну табличку-талісман у гробниці замку Сіліфке часів Османської імперії.

Оберіг у гробниці, на думку дослідників, мав захищати померлого від зла і ворогів.

Команда вчених також визначила, що табличка належала до візантійського періоду, повідомляє Arkeonews.

Замок розташований на пагорбі висотою 185 метрів на західній стороні міста Сіліфке провінції Мерсін. Фундамент датується елліністичним або ранньоримським періодом, але сам замок добудовували у Середньовіччі.

"Наскільки ми розуміємо з написів, це магічна, талісманна плита, зроблена для захисту цієї будівлі або могили від усілякого зла і ворогів. Її продовжують досліджувати наші професори-епіграфісти", – сказав керівник розкопок Алі Боран з Анкарського університету Хаджі Байрам Велі.

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Боран зауважив, що його команда поки що не знайшла поховальної споруди всередині замку, але сама табличка є важливою для вивчення історії замку.

"Ця табличка не дуже велика, але якщо подивитися на її зміст і стиль написання, ця знахідка може багато чого дати", – каже вчений.

Окрім таблички з написом, команді вчених траплялися й інші "поховальні" знахідки, як-от пляшечки для сліз, масляні лампи та кераміка.

Археологічні розкопки в замку проводить команда з 25 осіб під керівництвом професора Алі Борана за сприяння Міністерства культури й туризму Турецької Республіки.

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Нагадаємо, раніше у Туреччині відкопали глиняну табличку віком близько 3300 років, яка розповідає про вторгнення в чотири міста.

Також турецькі археологи виявили реалістичне зображення віслюка під час розкопок у знаменитому поселенні Караган-Тепе віком понад 11 тисяч років.