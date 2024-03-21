Наскільки давнім є мореплавство? Археологи знайшли дерев’яні каное, датовані кам’яним віком

В Італії знайшли дерев’яні технологічно складні каное періоду неоліту. Вони є доказом того, що люди займалися мореплавством понад 7000 років тому.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Plos ONE, повідомляють The Telegraph та Arkeonews.

П'ять великих різьблених дерев'яних каное знайшли на місці неолітичного поселення під назвою Ла-Мармотта поблизу Риму. Зараз воно затоплене озером Браччано, яке розташоване неподалік від Середземного моря.

Човни датуються між 5700 і 5100 роками до нашої ери і є найстарішими в регіоні. Вони виготовлені з чотирьох типів деревини та мають довжину 11 метрів.

Раніше дослідники вже знаходили човни в Нідерландах, Франції та Німеччині віком 10 тисяч років. Однак вважалося, що їх використовували для навігації місцевими водними шляхами та озерами.

Нові човни мають сліди від "т-подібних" отворів, які могли використовувати для кріплення мотузок до вітрил. Це свідчить про те, що на цих суднах ходили у далекі подорожі.

Plos ONE

Експерти припускають, що човни могли з'єднувати між собою, щоб створити подвійний корпус у вигляді катамарана. Це давало б більшу безпеку, стійкість і місткість для перевезень.

Випробування показали, що на подібних човнах можна долати близько 55 кілометрів на день.

"Це дослідження розкриває дивовижну технологічну досконалість ранніх землеробських і скотарських спільнот, підкреслюючи їхні навички обробки деревини та будівництва складних суден", – зазначили археологи.

Зазвичай дерев'яні човни не зберігаються. Однак цим допомогло те, що вони були затоплені озером Браччано. За часів неоліту воно було меншим, ніж сьогодні, а берегова лінія пролягала далі від поселення Ла-Мармотта.

Вчені припускають, що мешканці поселення плавали на своїх човнах по сусідній річці Арроне, яка з'єднувала їх із Середземним морем.

У Ла-Мармотті археологи також знайшли докази того, що для виготовлення інструментів люди використовували обсидіан зі сусідніх островів Ліпарі та Пальмарола. Це свідчить про те, що камінь імпортували саме водним шляхом.

За словами археологів, знайдені каное можуть допомогти пояснити, як сільське господарство так швидко поширилося по всьому Середземномор'ю і в Північній Європі.

Нагадаємо, археологи знайшли череп річкового дельфіна віком 16 мільйонів років, який плавав у водах нинішньої Амазонки.