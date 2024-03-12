Археологи знайшли найдавніший пірсинг: йому понад 11 тисяч років

Під час розкопок Бонкуклу Тарла в південно-східній Туреччині археологи знайшли найдавніші відомі докази перфорації тіла в скелетах.

Ймовірно, вони були виготовлені 11 тисяч років до нашої ери, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, пише Arkeo news.

Вчені з'ясували, що пірсинг робили лише дорослі, тому вони припускають, що доісторичний звичай міг бути пов’язаним із ритуалом повноліття.

Команда з Університету Анкари знайшла понад 100 прикрас, похованих у могилах 11 тисячолітніх людей під час розкопок, проведених у Бонкуклу Тарла між 2012 і 2017 роками.

Вчені встановили, як виглядали прикраси в XI столітті до нашої ери Ankara University

Пірсинг зазвичай лежав поруч із вухами та підборіддям скелетних останків. Більшість прикрас були виготовлені з вапняку, обсидіану, хлориту, міді або річкової гальки. Їхнє різноманіття свідчить про те, що їх розробляли для носіння у вухах та в нижніх губах (відомих як лабретки).

Науковці перевірили останки скелетів і підтвердили, що ці давні люди носили прикраси в нижній губі – це довели візерунки зносу на нижніх різцях. Схожі зміни можна побачити й у сучасних людей.

Водночас жодне із дитячих поховань не містило таких прикрас, тому археологи припускають, що пірсинг був не лише естетичним, але й мав соціальне значення.

Знахідка кидає виклик наративам, відповідно до яких практику перфорації тіла датували не раніше, ніж серединоою VII тисячоліття до нашої ери.

Фото з розкопок у Туреччині Ankara University

Дослідницька група на чолі з доценткою кафедри доісторії в Університеті Анкари Еммою Луїзою Байсал вважає, що це відкриття допоможе прояснити раніше знайдені артефакти, а також переоцінити дані неоліту в Південно-Західній Азії.

“Це демонструє, що традиції, які все ще залишаються значною частиною нашого життя, виникли у важливий перехідний період, коли понад 10 тисяч років тому люди вперше почали селитися в постійних селах у Західній Азії.

У них були дуже складні практики орнаментування намистин, браслетів і підвісок. Ці люди мали дуже розвинений символічний світ, для вираження якого використовували людське тіло”, – пояснила докторка Байсал.

Дослідники сподіваються продовжити розкопки, щоб дізнатися більше про вибір сировини та традиції прикрашання тіла.