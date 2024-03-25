"За міфами криється правда": археологи знайшли ймовірне підтвердження існування амазонок

Беттані Г'юз під час розкопок в Азербайджані

Нещодавні археологічні розкопки в Азербайджані засвідчили, що амазонки – жінки-воїни з давньогрецької міфології, які вправно користувалися луками й стрілами та не терпіли чоловіків у своєму середовищі, – могли існувати насправді.

Як повідомляє The Guardian, у місті Нахічевань на місці некрополя бронзової доби дослідники знайшли могили жінок, похованих зі зброєю. Йдеться про гострі наконечники стріл, бронзовий кинджал і булаву.

Археологи дійшли висновку, що вони могли бути амазонками, які жили 4000 років тому.

"Це свідчить про те, що за міфами й легендами Стародавньої Греції криється правда", – зазначила історикиня Беттані Г'юз.

За її словами, деякі скелети мають ознаки того, що жінки активно використовували лук і стріли.

"Їхні пальці викривлені, через те, що вони часто користувалися стрілами. Зміни на суглобах пальців могло спричинити не лише полювання, а якась тривала практика.

Дуже цікаво, що багато кісткових решток також демонструють чіткі докази тривалого перебування в сідлі. Таз жінок в основному відкритий через їзду верхи на конях. Їхні кістки сформував їхній спосіб життя", – розповіла Г’юз.

Разом зі зброєю археологи також знайшли прикрасу із сердоліку. Це – напівдорогоцінне каміння, яке часто носили верховні жриці. Воно є ознакою жінок зі статусом.

Як зазначила історикиня, ці докази стають ще більш значущими, якщо їх пов’язати з більш ранніми знахідками. Зокрема, у 2017 році вірменські археологи розкопали останки жінки, яка, найімовірніше, померла від бойових поранень – у її нозі застряг наконечник стріли.

Також на початку 1990-х років біля кордону з Казахстаном дослідники знайшли останки жінки, похованої з кинджалом.

Нові знахідки покажуть у квітні на одному з британських телеканалів.

Нагадаємо, археологи знайшли дерев’яні каное, датовані кам’яним віком, які є доказом того, що люди займалися мореплавством понад 7000 років тому.