У Туреччині археологи знайшли табличку з текстом про вторгнення в міста: їй 3300 років

У Туреччині археологи відкопали глиняну табличку віком близько 3300 років, на якій написано про вторгнення в чотири міста.

Знахідку виявили на території Бюклюкале – поселенні, яке існувало за часів Хетської імперії у 1800-1180 роках до нашої ери, пише Arkeonews.

Табличку розміром з долоню дорослої людини у травні 2023 року знайшов археолог з Японського інституту анатолійської археології Кімійоші Мацумура.

На ній виявили 70 рядків, написаних клинописом – лого-силабічним письмом, яке використовували для запису в стародавньому регіоні в Азії – Межиріччі, що також відоме як Месопотамія.

Бюклюкале складається з двох археологічних зон – "Нижнє місто" та "Верхнє місто" Фото: İHA

Відповідно до перекладу доцента факультету давніх близькосхідних мов Університетського коледжу Лондона Марка Відена, перші шість рядків клинопису написані хетською мовою.

"Чотири міста, зокрема столиця Хаттуса, перебувають у катастрофі", – йдеться в перших абзацах тексту.

Решті 64 рядки містять молитву хурритською мовою з проханням про перемогу.

"У молитві прославляється бог і його божественні предки, а також неодноразово згадуються проблеми комунікації між богами та людьми.

Далі – перераховуються кілька осіб, які, схоже, були ворожими царями. Молитва завершується проханням про божественну пораду", – розповів Мацумура.

У посланні йдеться про вторгнення під час громадянської війни в Хетському царстві, й автор тексту висловлює свою підтримку одному з ворожих угруповань, кажуть дослідники.

Водночас вторгнення, про яке написано на глиняній теці, не має нічого спільного з кінцем Хеттської імперії.

Читайте також : Фото Археологи знайшли найдавніший пірсинг: йому понад 11 тисяч років

За словами Мацумури, табличка датується часом правління хеттського царя Тудхалії II (приблизно між 1380 і 1370 роками до н.е.) – приблизно за 200 років до занепаду пізньої бронзової доби.

"Вона походить із періоду громадянської війни, про яку ми знаємо з інших хетських текстів. У цей час хетські землі були захоплені відразу з багатьох різних напрямків й багато міст були тимчасово зруйновані", – пояснює японський археолог.

Кімійоші Мацумура також припустив, що якщо хети, які на той час жили в Бюклюкалі, використовували хурритську мову для релігійних церемоній, табличка може бути записом священного ритуалу.

"Якщо це так, то, відповідно, релігійний ритуал у Бюклюкале був здійснений хетським царем. Це вказує на те, що, як мінімум, хетський цар прибув до Бюклюкале й здійснив ритуал", – повідомив Мацумура в коментарі Live Science.

Відомо, що хурритське письмо – це молитва, звернена до бога бурі Тешшоба, який був головою хетського та хурритського пантеонів.

Хурритською розмовляли під час існування Хетської імперії – 1400-1190 роки до нашої ери.

На занепад Хеттської імперії вплинуло одразу кілька чинників, зокрема громадянська війна, зміна клімату й напади народів моря, касків, фрігійців та мікенських греків, додали науковці.

Зазначається, що раніше під час розкопок у Бюклюкале знаходили лише розбиті глиняні таблички. Стан же цієї таблички майже ідеальний.

Територія Бюклюкали розташована за 100 км від теперішньої столиці Туреччини Анкари. Вважається, що Бюклюкале було першим поселенням кімерійців в Анатолії – це історична назва внутрішніх районів Малої Азії, які нині є частинами Туреччини.

Раніше ми повідомляли, що в Італії археологи розкопали залишки римського міста.