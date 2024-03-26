На дні Чорного моря археологи виявили цінні артефакти: їм 2400 років

Під час підводних розкопок в турецькій бухті Керпе археологи знайшли стародавні артефакти: частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Вони датуються IV століттям до нашої ери – XII століттям нашої ери.

Це перші наукові підводні розкопки історичної бухт Керпе, яка колись була важливою торговельною точкою. Вони розпочалися у 2020-ому році, пише Arkeonews.

Стародавня бухта Керпе розташована в районі Кандирі провінції Коджаелі на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької назва означає "глечик" або "горщик". Колись тут був важливий торговельний порт.

Команда науковців працювала на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки були розкидані на площі близько 2000 квадратних метрів.

Підводні артефакти International Hydropower Association

"Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини – від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб, різних цінностей, що належать до періоду Османської імперії.

Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій", – розповів Серкан Гедюк, директор Археологічного музею в Коджаелі.

Усі знайдені цінності зберігаються у цьому музеї.

Нагадаємо, у Єгипті археологи під водою знайшли храм Афродіти.