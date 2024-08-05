"Галактичний червʼяк" і "Кит з плазми": астрофотографи показали 19 незвичайних знімків космосу

Королівська обсерваторія Гринвіча оголосила фіналістів конкурсу "Астрофотограф року 2024". Серед найкращих робіт – зображення галактичного черв'яка, який пожирає зірки, та плазмового кита, що ковзає по поверхні Сонця.

Знімки фіналістів публікує Popular Science.

Усього на конкурс було подано понад 3 500 знімків від фотографів із 58 країн. Переможця оголосять 12 вересня, а виставка найкращих робіт відкриється в Національному морському музеї Лондона 14 вересня.

"Повне сонячне затемнення"

Gwenaël Blanck

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Гвенель Бланк вирушив до Австралії у квітні 2023 року, щоб побачити повне сонячне затемнення, яке тривало 62 секунди.

У цьому колажі він показує різні етапи затемнення: корону Сонця, рожеву хромосферу, протуберанці та бісер Бейлі – маленькі проблиски сонячного світла, що проходять крізь нерівності на поверхні Місяця. Колаж складається з семи світлин, накладених одна на одну.

"Космічний феєрверк: Гемініди"

Jakob Sahner

Цю фотографію метеорного дощу Гемініди зробили на острові Ла-Пальма. У найінтенсивніший момент ночі Якоб Шанер міг побачити по два-три метеори за хвилину.

"М81, велика спіральна галактика"

Holden Aimar

М81, також відома як Галактика Боде, розташована приблизно за 11,75 мільйона світлових років у сузір'ї Великої Ведмедиці. Це одна з найяскравіших галактик нічного неба.

"Ніч з валькіріями"

Jose Miguel Picon Chimelis

Вид на гору Ейстрахорн (Ісландія) вночі під час сильного геомагнітного шторму. Інтенсивність шторму призвела до вражаючого різноманіття кольорів у небі.

"Дракон, що дихає вогнем"

Moritz Telser

Фотограф Моріс Телсер зафіксував полярне сяйво в русі, коли воно перетворилося на щось схоже на голову дракона. Він вирішив використовувати чорний та білий кольори, щоб підкреслити контраст сяйва на тлі темного неба.

"Кит, що пливе Сонцем"

Eduardo Schaberger Poupeau

Фотограф розгледів щось схоже на величезного кита з плазми, який пливе по сонячній поверхні.

"Покинутий будинок"

Stefan Liebermann

На зображенні – покинутий будинок посеред Намібійської пустелі, над яким пристягається Чумацький Шлях.

"Арктичний дракон"

Carina Letelier Baeza

Це полярне сяйво, що ніби набуває форми дракона, виникло в результаті геомагнітного шторму, спричиненого викидом корональної маси.

Фото було зроблене в Арктичному Хенджі – одному з небагатьох місць в Ісландії з ясним небом тієї ночі.

"Мисливський місяць і МКС"

Tom Glenn

На зображенні зафіксовано Міжнародну космічну станцію (МКС), яка пролітає перед жовтневим повним місяцем, відомим також як Мисливський місяць, приблизно через 12 годин після часткового місячного затемнення.

На фото видно всю красу повного місяця з його нерівними високогір'ями, яскравими променями кратерів і темнішими морями.

"Шоу Землі та Чумацького Шляху"

Yoshiki Abe

Гора Асо має п'ять вершин, які називають "П'ять гір Асо". Одна з цих вершин – Наканодаке – має активний вулканічний кратер. Його на тлі Чумацького Шляху і зафіксував фотограф.

"M100 (Галактика Фен) і Церера"

Damon Mitchell Scotting

Фотографу вдалося зазняти карликову планету Цереру, яка більш ніж у мільярд разів менша за свою галактичну сусідку, в момент, коли та проходила за спіральними рукавами галактики.

Церера світить яскравіше за галактику і швидко рухається по нічному небу.

"Пожирач галактик"

ShaRa

Кометарний глобул 4 – це комплекс туманності та пилу дуже незвичайної форми, розташований у південному сузір'ї Корму. "Голова" цього галактичного черв'яка має розміри приблизно 1,5 світлових року.

Це зображення – результат роботи команди астрофотографів: вони об'єдналися, щоб орендувати потужний 500-міліметровий телескоп Ньютона та обробили сирі файли.

"Змійка"

Paul Haworth

Зображення зроблене на пляжі Снеттішам, відомому своїми величезними мулистими рівнинами, які приваблюють величезну кількість мігруючих птахів.

На передньому плані зображено старий пірс, побудований під час Другої світової війни для завантаження гравію з місцевих кар'єрів на човни.

"Біг до Карини"

Vikas Chander

На світлині зображена скульптура на північному заході Намібії. Вона зроблена з каменю і є частиною групи скульптур, відомих як "Самотні люди Каоколенду" (так раніше називався цей регіон). Ніхто не знає, хто їх там встановив.

"Палітра Гімалаїв"

Geshuang Chen

Під час Весняного фестивалю Сонце і альтостратусні хмари разом утворили величезну корону, яка піднялася над Гімалаями.

"Сатурн з шістьма місяцями"

Andy Casely

Нахил кілець Сатурна зменшується, і тепер місяць Титан на вигляд є ближчим до Сатурна, ніж будь-коли за останні десять років.

"Внутрішні пилові смуги М104 (Галактика Сомбреро)"

Kevin Morefield

Інтенсивна яскравість ядра М104 часто приховує деталі всередині кільця пилу, що оточує його. На цьому зображенні здається, ніби пил спіраллю рухається до ядра.

Яскравіші кольорові зірки на зображенні насправді перебувають на передньому плані і є частиною нашої галактики Чумацький Шлях.

"Крик вмираючої зірки"

Yann Sainty

Назва зображення натякає на відому картину "Крик" Едварда Мунка, символізуючи звук, що продовжує лунати в космосі після загибелі зірки.

Раніше ми розповідали, що астрофотограф Марк Джонстон зробив серію детальних знімків Сонця зі свого заднього двору в Скоттсдейлі, штат Арізона.