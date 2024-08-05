"Галактичний червʼяк" і "Кит з плазми": астрофотографи показали 19 незвичайних знімків космосу
Королівська обсерваторія Гринвіча оголосила фіналістів конкурсу "Астрофотограф року 2024". Серед найкращих робіт – зображення галактичного черв'яка, який пожирає зірки, та плазмового кита, що ковзає по поверхні Сонця.
Знімки фіналістів публікує Popular Science.
Усього на конкурс було подано понад 3 500 знімків від фотографів із 58 країн. Переможця оголосять 12 вересня, а виставка найкращих робіт відкриється в Національному морському музеї Лондона 14 вересня.
"Повне сонячне затемнення"
Гвенель Бланк вирушив до Австралії у квітні 2023 року, щоб побачити повне сонячне затемнення, яке тривало 62 секунди.
У цьому колажі він показує різні етапи затемнення: корону Сонця, рожеву хромосферу, протуберанці та бісер Бейлі – маленькі проблиски сонячного світла, що проходять крізь нерівності на поверхні Місяця. Колаж складається з семи світлин, накладених одна на одну.
"Космічний феєрверк: Гемініди"
Цю фотографію метеорного дощу Гемініди зробили на острові Ла-Пальма. У найінтенсивніший момент ночі Якоб Шанер міг побачити по два-три метеори за хвилину.
"М81, велика спіральна галактика"
М81, також відома як Галактика Боде, розташована приблизно за 11,75 мільйона світлових років у сузір'ї Великої Ведмедиці. Це одна з найяскравіших галактик нічного неба.
"Ніч з валькіріями"
Вид на гору Ейстрахорн (Ісландія) вночі під час сильного геомагнітного шторму. Інтенсивність шторму призвела до вражаючого різноманіття кольорів у небі.
"Дракон, що дихає вогнем"
Фотограф Моріс Телсер зафіксував полярне сяйво в русі, коли воно перетворилося на щось схоже на голову дракона. Він вирішив використовувати чорний та білий кольори, щоб підкреслити контраст сяйва на тлі темного неба.
"Кит, що пливе Сонцем"
Фотограф розгледів щось схоже на величезного кита з плазми, який пливе по сонячній поверхні.
"Покинутий будинок"
На зображенні – покинутий будинок посеред Намібійської пустелі, над яким пристягається Чумацький Шлях.
"Арктичний дракон"
Це полярне сяйво, що ніби набуває форми дракона, виникло в результаті геомагнітного шторму, спричиненого викидом корональної маси.
Фото було зроблене в Арктичному Хенджі – одному з небагатьох місць в Ісландії з ясним небом тієї ночі.
"Мисливський місяць і МКС"
На зображенні зафіксовано Міжнародну космічну станцію (МКС), яка пролітає перед жовтневим повним місяцем, відомим також як Мисливський місяць, приблизно через 12 годин після часткового місячного затемнення.
На фото видно всю красу повного місяця з його нерівними високогір'ями, яскравими променями кратерів і темнішими морями.
"Шоу Землі та Чумацького Шляху"
Гора Асо має п'ять вершин, які називають "П'ять гір Асо". Одна з цих вершин – Наканодаке – має активний вулканічний кратер. Його на тлі Чумацького Шляху і зафіксував фотограф.
"M100 (Галактика Фен) і Церера"
Фотографу вдалося зазняти карликову планету Цереру, яка більш ніж у мільярд разів менша за свою галактичну сусідку, в момент, коли та проходила за спіральними рукавами галактики.
Церера світить яскравіше за галактику і швидко рухається по нічному небу.
"Пожирач галактик"
Кометарний глобул 4 – це комплекс туманності та пилу дуже незвичайної форми, розташований у південному сузір'ї Корму. "Голова" цього галактичного черв'яка має розміри приблизно 1,5 світлових року.
Це зображення – результат роботи команди астрофотографів: вони об'єдналися, щоб орендувати потужний 500-міліметровий телескоп Ньютона та обробили сирі файли.
"Змійка"
Зображення зроблене на пляжі Снеттішам, відомому своїми величезними мулистими рівнинами, які приваблюють величезну кількість мігруючих птахів.
На передньому плані зображено старий пірс, побудований під час Другої світової війни для завантаження гравію з місцевих кар'єрів на човни.
"Біг до Карини"
На світлині зображена скульптура на північному заході Намібії. Вона зроблена з каменю і є частиною групи скульптур, відомих як "Самотні люди Каоколенду" (так раніше називався цей регіон). Ніхто не знає, хто їх там встановив.
"Палітра Гімалаїв"
Під час Весняного фестивалю Сонце і альтостратусні хмари разом утворили величезну корону, яка піднялася над Гімалаями.
"Сатурн з шістьма місяцями"
Нахил кілець Сатурна зменшується, і тепер місяць Титан на вигляд є ближчим до Сатурна, ніж будь-коли за останні десять років.
"Внутрішні пилові смуги М104 (Галактика Сомбреро)"
Інтенсивна яскравість ядра М104 часто приховує деталі всередині кільця пилу, що оточує його. На цьому зображенні здається, ніби пил спіраллю рухається до ядра.
Яскравіші кольорові зірки на зображенні насправді перебувають на передньому плані і є частиною нашої галактики Чумацький Шлях.
"Крик вмираючої зірки"
Назва зображення натякає на відому картину "Крик" Едварда Мунка, символізуючи звук, що продовжує лунати в космосі після загибелі зірки.
Раніше ми розповідали, що астрофотограф Марк Джонстон зробив серію детальних знімків Сонця зі свого заднього двору в Скоттсдейлі, штат Арізона.