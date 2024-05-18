Астронавти NASA практикують "місячну ходу" в пустелі Аризони

Під час випробувань команда перевіряє технології, зокрема зв'язок, та апаратне забезпечення.

У межах програми з підготовки до місій на Місяць астронавти покращують свої навички піч час прогулянок пустелею Аризони, що в США. Під час першої імітації місячної прогулянки учасники підняли американський прапор.

Цілому тижню, відведеному для практики місячної ходи, міг би позаздрити Майкл Джексон. У Space.com та NASA повідомляють, що астронавти випробовують не лише навичку пересуватися поверхнею супутника, а й технології та апаратне забезпечення, необхідне для наступних подорожей на Місяць.

Під час практики висадок двоє споряджених у скафандри астронавтів – Кейт Рубінс і Андре Дуглас – підняли прапор США у пустелі Аризони. Завдяки програмі з польоту на Місяць "Артеміда" Кейт стане першою жінкою, яка ступить на поверхню Місяця.

Планується, що випробування триватимуть тиждень, під час якого астронавти здійснять чотири імітовані місячні походи і шість технологічних запусків на вулканічному полі Сан-Франциско, що на півночі Аризони.

Астронавти Кейт Рубінс і Андре Дуглас піднімають прапор під час симуляції висадки на Місяць. NASA/Josh Valcarcel

Місце для симуляції обрали не випадково, адже тамтешній ландшафт певною мірою нагадує поверхню супутника Землі, що включає вулканічні риси, кратери та чисельні розломи.

Завдяки цьому команда з астронавтів, інженерів та польових експертів NASA зможе відпрацювати висадки на Місяць. Також випробування допоможе виявити прогалини та проблеми, пов'язані із плануванням операції в космосі, зокрема щодо збору даних та зв'язку між членами команди.

"Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам тестувати всі системи, апаратне забезпечення та технології, які нам знадобляться для проведення успішних операцій на Місяці під час місій "Артеміда", – сказала Барбара Джанойко, директорка польових випробувань.

Під час майбутніх висадок на супутник Землі астронавти будуть виконувати роль наукових операторів поверхні Місяця. Їхнє завдання полягатиме в тому, аби сприяти геологічному дослідженню супутника, яким керуватимуть спеціалісти із Землі.

Нагадаємо, у NASA розповідали, як астронавти ремонтують та удосконалюють космічний телескоп "Хаббл" та орбіті Землі та як цей досвід уплинув на уявлення про космос і людину в ньому.

Читайте також : Фото У NASA показали космічний корабель, який доставить астронавтів на Місяць вперше за 50 років