У NASA показали космічний корабель, який доставить астронавтів на Місяць вперше за 50 років
NASA оприлюднило нові знімки космічного корабля “Оріон”, який полетить на Місяць у рамках місії “Артеміс-2”, яка стартує не раніше вересня 2025 року з чотирма астронавтами на борту.
Інтер'єр кабіни “Оріону” доопрацьовується в Центрі управління запуском Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флориді (США). Команди також “встановлюють захисні задні панелі та ізоляцію на зовнішній стороні, а також готують “Оріон” до вакуумних випробувань цієї весни”, заявили представники NASA, пише Space.
Чотири астронавти "Артеміди-2" – командир NASA Рід Вайзман, пілот НАСА Віктор Гловер (який стане першою темношкірою людиною, яка покине низьку навколоземну орбіту), фахівчиня NASA Крістіна Кох (перша жінка, яка полетить на Місяць) і фахівець Канадського космічного агентства Джеремі Хансен (перший не американець).
Космічний корабель “Оріон” вже двічі побував в космосі, але в місіях без екіпажу, без встановлених компонентів життєзабезпечення.
Першою була місія “Артеміс-1” на навколомісячну орбіту наприкінці 2022 року та коротка подорож на навколоземну орбіту у 2014 році.
“Артеміс-2” стане першою місією, в рамках якої планується висадити людей на Місяць. ”Артеміс-2”, і “Артеміс-3” були відкладені в січні 2024 року через кілька технічних проблем: Artemis 2 перенесли на дев'ять місяців до вересня 2025 року, а “Артеміс-3” приблизно на рік, до 2026 року.
Програма "Артеміда" має на меті побудувати поселення на південному полюсі Місяця, щоб скористатися тамтешніми водними ресурсами. Понад 30 країн, включно з Канадою, підписали угоди під керівництвом NASA, щоб дотримуватися норм мирного освоєння космосу і, в деяких випадках, надавати обладнання для місій на Місяць.
Нагадаємо, NASA перенесло запуск “Артеміс-1” в рамках першої за 50 років місії на Місяць через проблеми з двигуном.