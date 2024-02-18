У NASA показали космічний корабель, який доставить астронавтів на Місяць вперше за 50 років

NASA оприлюднило нові знімки космічного корабля “Оріон”, який полетить на Місяць у рамках місії “Артеміс-2”, яка стартує не раніше вересня 2025 року з чотирма астронавтами на борту.

Інтер'єр кабіни “Оріону” доопрацьовується в Центрі управління запуском Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флориді (США). Команди також “встановлюють захисні задні панелі та ізоляцію на зовнішній стороні, а також готують “Оріон” до вакуумних випробувань цієї весни”, заявили представники NASA, пише Space.



Чотири астронавти "Артеміди-2" – командир NASA Рід Вайзман, пілот НАСА Віктор Гловер (який стане першою темношкірою людиною, яка покине низьку навколоземну орбіту), фахівчиня NASA Крістіна Кох (перша жінка, яка полетить на Місяць) і фахівець Канадського космічного агентства Джеремі Хансен (перший не американець).



Космічний корабель “Оріон” вже двічі побував в космосі, але в місіях без екіпажу, без встановлених компонентів життєзабезпечення.



Космічний корабель "Оріон" зсередини NASA

Першою була місія “Артеміс-1” на навколомісячну орбіту наприкінці 2022 року та коротка подорож на навколоземну орбіту у 2014 році.



“Артеміс-2” стане першою місією, в рамках якої планується висадити людей на Місяць. ”Артеміс-2”, і “Артеміс-3” були відкладені в січні 2024 року через кілька технічних проблем: Artemis 2 перенесли на дев'ять місяців до вересня 2025 року, а “Артеміс-3” приблизно на рік, до 2026 року.



Космічний корабель "Оріон" зсередини NASA

Програма "Артеміда" має на меті побудувати поселення на південному полюсі Місяця, щоб скористатися тамтешніми водними ресурсами. Понад 30 країн, включно з Канадою, підписали угоди під керівництвом NASA, щоб дотримуватися норм мирного освоєння космосу і, в деяких випадках, надавати обладнання для місій на Місяць.



Нагадаємо, NASA перенесло запуск “Артеміс-1” в рамках першої за 50 років місії на Місяць через проблеми з двигуном.



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